Очередной шаг еще больше отдалил балканскую страну от большинства стран Европейского Союза

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Боглария все дальше заходит против Украины. Одним из последних событий стал выход страны из "Коалиции желающих" – группы государств, которые оказывают поддержку Украине в противостоянии российской агрессии.

В этом мариале "Телеграф" рассказывает, что происходит между Украиной и Болгарией, какие события уже происходили накануне и что известно о позиции премьер-министра страны, которая раньше была нашей союзницей.

Выход из коалиции

По информации Bloomberg, премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет членом "Коалиции желающих". Ранее она участвовала в заседаниях коалиции, но на встрече 13 июля в Париже представителей Болгарии не было.

"Мы не участвуем в коалиции, выступающей за продление финансовой и военной помощи Украине. Разрешение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической инициативе, которая в конце концов положит конец эскалации", — заявил Радев 14 июля.

При этом, Радев неоднократно отвергал обвинения, что он занимает пророссийскую позицию в войне. Премьер-министр лишь отмечал, что якобы выступает за "прагматические" отношения с Кремлем.

Румен Радев являлся пятым президентом Болгарии с 22 января 2017 года по 23 января 2026 года и еще будучи а этом посту он был противником предоставления Украине военной техники. Помимо того он был против и других видом помощи для Киева. Уже на должности премьера Радев продолжает оставаться сторонником мирных переговоров между Украиной и Россией.

Румен Радев

Прекращение военной помощи Украине

9 июня 2026 года новоназначенное правительство Болгарии заявило, что планирует остановить военную помощь Украине. Также страна призвала ЕС снять санкции с России. Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, передает Bloomberg.

По его словам, ограничения для Кремля плохо влияют не только на Москву.

"Украине нужно больше людей, а не больше оружия. Война не будет решена на поле боя", — заявил министр обороны Болгарии.

Важно отметить, что с начала полномасштабного вторжения Болгария являлась одним из важнейших партнеров Украины. Она предоставляла большие объемы вооружения, боеприпасов, техники и гуманитарной помощи. В общей сложности за время войны страна направила 13 пакетов военной поддержки, покрывая часть потребностей ВСУ в советских образцах оружия и не только.

Димитар Стоянов

Военная помощь включала:

2022 – Болгария обеспечивала до трети всех боеприпасов для ВСУ, позже – десятки танков и самоходных артиллерийских установок (САУ).

– Болгария обеспечивала до трети всех боеприпасов для ВСУ, позже – десятки танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). 2023 — страна согласовала передачу 100 единиц бронированной техники из составов полиции, а также самоходные артиллерийские системы "Гвоздика". Передавались каски, бронежилеты, медицинские наборы, зимняя обувь и форма.

— страна согласовала передачу 100 единиц бронированной техники из составов полиции, а также самоходные артиллерийские системы "Гвоздика". Передавались каски, бронежилеты, медицинские наборы, зимняя обувь и форма. 2024-2025 — Болгария передала Украине 100-150 бронетранспортеров (БТР-60). Была согласована передача ВСУ советских 122-мм САУ "Гвоздика". Также Украина получала неисправные или списанные ракеты для комплексов С-300, которые использовались в качестве доноров.

Кроме того, в 2025 году президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что треть всего оружия и боеприпасов, которые ЕС прислал Украине с начала войны, была изготовлена именно болгарскими оборонными предприятиями. В 2025 году заводы Болгарии работали на полную мощность, производя снаряды за деньги ЕС.

Также Болгария обеспечивала украинскую армию горючими и координировала инициативы по безопасности портов и судоходства в Черном море.

Радев связал помощь Украине с риском ядерной эскалации

В июле текущего года по прибытии на саммит в Анкаре Румен Радев заявлял, что Запад не может дать отпор России обычными средствами. Об этом сообщает DRM News.

"Мой месседж простой: мы, коллективный Запад, пытаемся достичь конвенционной победы над крупнейшей ядерной державой, не имея достаточно возможностей противостоять их гиперзвуковым ракетам", — заявил Радев.

При этом в считает, что действия союзников якобы существенно повышают риск эскалации и ядерного ответа со стороны России.

"Это очень опасно", — сказал премьер-министр Болгарии.

В связи с вышесказанным, Радев призвал как можно скорее сформировать условия для дипломатического урегулирования и достижения мира. Он требовал не допустить новой волны эскалации.

Скандал в Болгарии из-за украинского посла

В июне в Болгарии разгорелся крупный политический скандал с участием украинского посла Олеси Илащук. Пророссийская партия "Возрождение" потребовала отзыва дипломата и оглашения ее персоной нон грата. Об этом сообщают болгарские СМИ.

Одной из причин данного требования стало дело Олега Невзорова. Согласно заявлениям болгарского депутата "Возрождения" Косты Стоянова, Илащук якобы помогла Невзорову покинуть территорию страны и избежать наказания. Мужчина фигурирует по делу незаконного строительства вблизи Варны (проект "Баба Алино"). В партии считают, что Невзоров "чрезвычайно опасен для национальной безопасности".

Олеся Илащук

"Возрождение" также обвиняет Илащук в якобы систематическом вмешательстве во внутренние дела Болгарии. В частности, утверждается, что она встречалась с исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Гюровым, чтобы просить об освобождении "украинских террористов" (вероятнее, речь идет о двух гражданах Украины, задержанных в Болгарии по запросу другого государства относительно подозрений в диверсиях).

Депутат Стоянов настаивает на том, что Илащук нужно отзывать, а также не понимает, почему после фигурирования ее имени в таких скандалах до сих пор власти страны не приняли меры.

По состоянию на 14 июля в открытых источниках нет информации о том, что Болгария отзывала посла.

Военная помощь Болгарии для Украины. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Почему Радев с негативом относится к Украине?

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта причины такого отношения со стороны премьер-министра Болгарии к Украине.

ChatGPT отметил, что всего можно выделить несколько причин:

Радев придерживается позиции против военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По его мнению, снабжение оружием затягивает конфликт.

с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По его мнению, снабжение оружием затягивает конфликт. Внутренняя политика Болгарии . В стране значительная часть избираетей придерживаются пророссийских взглядов или скептически относятся к поддержке Украины. Жесткая риторика Радева насчет помощи Киеву может посхранять поддержку аудитории.

. В стране значительная часть избираетей придерживаются пророссийских взглядов или скептически относятся к поддержке Украины. Жесткая риторика Радева насчет помощи Киеву может посхранять поддержку аудитории. Традиционные связи Болгарии с Россией. Между этитми двумя странами исторически существуют культурные, религиозные и экономические связи. В связи с этим часть болгарских политиков пытается избегать резкого конфликта с РФ.

Между этитми двумя странами исторически существуют культурные, религиозные и экономические связи. В связи с этим часть болгарских политиков пытается избегать резкого конфликта с РФ. Собственное видение безопасности Радева. Он является бывшим военным летчиком. Неоднократно премьер-министра заявлял, что Россию невозможно победить военным путем и что дальнейшая эскалация может привести к более широкому конфликту или даже ядерным рискам.

Румен Радев

Насколько важна Болгария для Украины

Несмотря на риторику болгарской власти, глобально ее роль в поддержке Украины остается ограниченной.

Дело в том, что Болгария является одной из самых маленьких по уровню экономики в ЕС. По объему ВВП она занимает последние места среди стран Европейского союза, а по уровню ВВП на душу населения является одним из беднейших государств объединения.

То есть, возможности Болгарии в масштабном финансировании или передаче военной помощи значительно уступают таким странам, как Германия, Франция, Польша или страны Северной Европы.

В то же время важно отметить, что членство Болгарии в ЕС и НАТО означает, что ее политическая позиция все же имеет значение, ведь решения внутри этих объединений нередко принимаются консенсусом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Европе думают о летних планах РФ.