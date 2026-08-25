Привез важных "шишек"? В Москве приземлился военный самолет США: что известно (карта)

Маршрут привлек внимание после отправления в сторону российской столицы

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Днем 25 августа в московском аэропорту Внуково был замечен самолет Военно-воздушных сил Соединеных Штатов Америки. Ранее борт был зафиксирован в Латвии.

Информация об этом была опубликована на онлайн-сервисе Flightradar24, который позволяет отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте.

Установлено, что 23 августа борт находился в столице Латвии — Риге. Затем 25 августа он направился в сторону Москвы и приземлился во Внуково.

RCH4555 — это позывной военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III ВВС США

В Латвию американский борт прибыл с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. Обычно с нее совершают полеты самолеты президента США Дональда Трампа и других американских высокопоставленных чиновников.

При этом мониторингоовый сервис указывает отправной точкой самолета Camp Springs. Данный населенный пункт расположен неподалеку от авиабазы Энддрюс, которая изначально носила название Camp Springs Army Base.

При этом важно учесть, что нахождение американского военного транспортного самолета еще не позволяет делать вывод о присутствии официальной делегации из США в Москве.

Аэропорт Внуково в Москве

В открытых источниках на сегодняшний день нет информации о возможных запланированных визитах Дональда Трампа или спецпредставителя Джареда Кушнера в российскую столицу. В последние дни в СМИ лишь появлялась информация, что визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию откладывается, так как для него якобы нет достаточной повестки.

То есть, на данный момент подтверждено лишь передвижение американского самолета по маршруту США — Рига — Москва, но в то же время цель его прибытия во Внуково остается нераскрытой.

Самолет вылетел из Вашингтона и приземлился в Латвии. Скриншот: Flightradar24

Самолет вылетел из Латвии и приземлился в Москве. Скриншот: Flightradar24

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что загадочный самолет из Москвы засекли в Украине.