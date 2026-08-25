Привіз важливих "шишок"? У Москві приземлився військовий літак США: що відомо (карта)

Маршрут привернув увагу після відправлення у бік російської столиці

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Вдень 25 серпня в московському аеропорту Внуково було помічено літак Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Раніше борт було зафіксовано у Латвії.

Інформація про це була опублікована на онлайн-сервісі Flightradar24, який дає змогу відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті.

Встановлено, що 23 серпня борт перебував у столиці Латвії – Ризі. Потім 25 серпня він вирушив у бік Москви і приземлився у Внуково.

RCH4555 — це позивний військово-транспортного літака Boeing C-17 Globemaster III ВПС США

У Латвію американський борт прибув із військової бази Ендрюс під Вашингтоном. Зазвичай, з неї здійснюють польоти літаки президента США Дональда Трампа та інших американських високопосадовців.

При цьому моніторинговий сервіс вказує відправною точкою літака Camp Springs. Даний населений пункт розташований неподалік авіабази Енддрюс, яка спочатку носить назву Camp Springs Army Base.

При цьому важливо врахувати, що перебування американського військового транспортного літака ще не дозволяє робити висновок про присутність офіційної делегації зі США у Москві.

Аеропорт Внуково у Москві

У відкритих джерелах на сьогодні немає інформації про можливі заплановані візити Дональда Трампа чи спецпредставника Джареда Кушнера до російської столиці. Останніми днями у ЗМІ лише з’являлася інформація, що візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Росії відкладається, оскільки для нього нібито немає достатньої повістки.

Тобто на цей момент підтверджено лише пересування американського літака за маршрутом США — Рига — Москва, але в той же час мета його прибуття до Внукова залишається нерозкритою.

Літак вилетів із Вашингтона і приземлився у Латвії. Скріншот: Flightradar24

Літак вилетів із Латвії та приземлився у Москві. Скріншот: Flightradar24

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загадковий літак із Москви засікли в Україні.