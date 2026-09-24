Смотрите внимательно на ценники в "АТБ": какая хитрость там скрыта

Внимательные покупатели могут хорошенько сэкономить

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Каждый поход в супермаркет — это поиск баланса между качеством продуктов и семейным бюджетом. Покупатели привыкли обращать внимание на желтые или красные ценники, однако далеко не все внимательно изучают их.

А зря, ведь так можно извлечь максимум выгоды из привычного шопинга. К примеру в сети супермаркетов "АТБ" существует легальный способ получить двойную скидку на товар, отметили в threads.

Аккаунт, посвященный акциям и скидкам в украинских супермаркетах, поделился с жителями Украины ценным советом. Сейчас в "АТБ" можно сильно сэкономить на покупке шоколада Millenium. Речь идет о шоколадках серии Fruits & Nuts, базовая цена которых составляет 70,90 грн за 90 грамм. Однако по акции сладость можно приобрести по цене 41,90 грн, а если просканировать приложение "АТБ" на кассе, то плитка обойдется вам всего в 37,44 грн.

"А вы внимательно смотрите на ценники? Что вы видите (на фото). Вы привыкли, что это ценник с обычной, маленькой скидкой 10-12%, а здесь комбо! Скидка большая и плюс скидка по приложению. Получается вообще круто. Я пошла пробовать — за такую цену грех не купить", — подчеркнула автор поста.

Шоколад Millenium в "АТБ"/Фото: threads.com/@super_znyzhky_akcii

Ценник на шоколад Millenium в "АТБ"/Фото: threads.com/@super_znyzhky_akcii

Как работают двойные скидки?

Механика экономии строится на сочетании нескольких инструментов лояльности:

Акционные предложения: Еженедельно магазин снижает цены на сотни товаров по популярным всеукраинским акциям (например, "Экономия", "Товар недели" или сезонные распродажи).

Еженедельно магазин снижает цены на сотни товаров по популярным всеукраинским акциям (например, "Экономия", "Товар недели" или сезонные распродажи). Специальные предложения приложения: Фирменное приложение "АТБ" регулярно предлагает персональные промокоды или кэшбэк-бонусы на определенные группы товаров или бренды.

Акции в "АТБ" с 23 по 29 сентября 2026 года

Напомним, работники сети "АТБ" иногда еще на входе могут распознать, кто из покупателей может потенциально совершить кражу. Есть три категории, на которые обращают внимание больше всего.