Укр

Смотрите внимательно на ценники в "АТБ": какая хитрость там скрыта

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Магазин "АТБ" Новость обновлена 24 сентября 2026, 17:59
Магазин "АТБ". Фото rau.ua

Внимательные покупатели могут хорошенько сэкономить

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Каждый поход в супермаркет — это поиск баланса между качеством продуктов и семейным бюджетом. Покупатели привыкли обращать внимание на желтые или красные ценники, однако далеко не все внимательно изучают их.

А зря, ведь так можно извлечь максимум выгоды из привычного шопинга. К примеру в сети супермаркетов "АТБ" существует легальный способ получить двойную скидку на товар, отметили в threads.

Аккаунт, посвященный акциям и скидкам в украинских супермаркетах, поделился с жителями Украины ценным советом. Сейчас в "АТБ" можно сильно сэкономить на покупке шоколада Millenium. Речь идет о шоколадках серии Fruits & Nuts, базовая цена которых составляет 70,90 грн за 90 грамм. Однако по акции сладость можно приобрести по цене 41,90 грн, а если просканировать приложение "АТБ" на кассе, то плитка обойдется вам всего в 37,44 грн.

"А вы внимательно смотрите на ценники? Что вы видите (на фото). Вы привыкли, что это ценник с обычной, маленькой скидкой 10-12%, а здесь комбо! Скидка большая и плюс скидка по приложению. Получается вообще круто. Я пошла пробовать — за такую цену грех не купить", — подчеркнула автор поста.

Шоколад Millenium в АТБ
Шоколад Millenium в "АТБ"/Фото: threads.com/@super_znyzhky_akcii
Ценник на шоколад Millenium в АТБ"
Ценник на шоколад Millenium в "АТБ"/Фото: threads.com/@super_znyzhky_akcii

Как работают двойные скидки?

Механика экономии строится на сочетании нескольких инструментов лояльности:

  • Акционные предложения: Еженедельно магазин снижает цены на сотни товаров по популярным всеукраинским акциям (например, "Экономия", "Товар недели" или сезонные распродажи).
  • Специальные предложения приложения: Фирменное приложение "АТБ" регулярно предлагает персональные промокоды или кэшбэк-бонусы на определенные группы товаров или бренды.
Акции в "АТБ" с 23 по 29 сентября 2026 года

Напомним, работники сети "АТБ" иногда еще на входе могут распознать, кто из покупателей может потенциально совершить кражу. Есть три категории, на которые обращают внимание больше всего.

Теги:
#Ценник #АТБ