Путину исполнилось 74: почему это число называют роковым для диктаторов Кремля

Исторические параллели между двумя руководителями снова привлекают внимание

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В октябре 2026 года Владимиру Путину исполнилось 74 года – столько же было Иосифу Сталину, когда он умер. Другие авторитарные лидеры, в частности Леонид Брежнев, Мао Цзэдун и Франсиско Франко, прожили дольше. Но именно с диктатурой Сталина часто сравнивают долгое правление Путина.

Сталин умер в 74 года, Брежнев – в 75

Иосиф Сталин родился 18 декабря 1878 года, а умер 5 марта 1953-го – за несколько месяцев до 75-летия. Причиной смерти стал инсульт. Последние годы жизни советский руководитель имел проблемы со здоровьем. Его смерть стала важным политическим переломом в истории СССР.

Исторические параллели между Сталиным и Путиным обсуждают уже не первый год. Отметим, после дня рождения Сталин прожил 77 дней. Такое количество дней после дня рождения Путина наступит 23 декабря 2026 года, хотя в сети уже обсуждают, что это хороший подарок на Рождество.

Иосиф Сталин умер в 74 года от инсульта, ждет ли такая судьба Путина

Иосиф Сталин умер в 74 года от инсульта

Брежнев возглавлял Советский Союз в 1964–1982 годах. Он скончался 10 ноября 1982-го в возрасте 75 лет. В конце жизни его здоровье заметно ухудшилось, в частности из-за сердечно-сосудистых проблем. Леонид Брежнев умер 10 ноября 1982 года в возрасте 75 лет, 10 месяцев и 22 дней. Владимир Путин достигнет такого же возраста 29 августа 2028 года.

Леонид Брежнев умер в 75 лет после ухудшения здоровья

Мао Цзэдун и Франсиско Франко прожили до 82 лет

Однако некоторые диктаторы держались и дольше. Мао Цзэдун скончался 9 сентября 1976 года в возрасте 82 лет. В конце жизни у китайского лидера были серьезные проблемы со здоровьем, в частности сердечные заболевания. Его физическое состояние ухудшалось в течение длительного времени.

Мао Цзэдун умер в возрасте 82 лет после продолжительного ухудшения здоровья

Испанский диктатор Франсиско Франко также дожил до 82 лет. Он скончался 20 ноября 1975-го после продолжительной болезни и тяжелых осложнений.

Франсиско Франко прожил 82 года и умер после продолжительной болезни

Что известно о возрасте и здоровье Путина

Путин родился 7 октября 1952 года. В открытом доступе нет независимо подтвержденной информации, которая помогла бы установить его актуальные диагнозы или оценить прогноз продолжительности жизни, поскольку эти данные тщательно скрываются.

Тем не менее на основе фотографий, публикуемых в сети, и публичных выступлений российского президента регулярно появляются сообщения о возможных заболеваниях и снижении умственных способностей.

Как сообщал "Телеграф", журналистское расследование показало, что в 2026 году Владимиру Путину могло исполниться 76, а не 74 года. Впервые Россию он возглавил в 2000 году. Если продержится еще несколько лет – пойдет на рекорд пребывания у власти.