Инцидент случился на спектакле Бильченко

В российском Санкт-Петербурге арестовали на семь суток местную жительницу Василису Магрицкую, которая выкрикнула "Слава Украине! Героям Слава" в ходе провоенного спекталя. Ее задержали по доносу украинской предательницы-поэтессы Евгении Бильченко, чей спектакль и ставили в тот день.

Информацию об этом публикуют российские СМИ. Там отмечают, что задержание произошло 11 апреля в кафе Art Hall. Там проходил спектакль "Отсутствие" Евгении Бильченко, которая родом из Украины, но живет в России и поддерживает полномасштабную войну в Украину.

Так, по словам Бильченко, одна из зрительниц — бывшая студентка РХГА Василиса Магрицкая — якобы "устроила провокацию" и во время аплодисментов прокричала "Слава Украине! Героям слава!". По этому причине украинская предательница написала на нее донос.

Отмечается, что якобы Магрицкая "выражалась нецензурной бранью" в адрес Бильченко.

"11 апреля 2025 года с 23.30 по 23.45 Магрицкая, находясь в помещении концертного зала, расположенного на Сытнинской улице, выкрикивала лозунг "Слава Украине", выражалась нецензурной бранью в адрес Б., на замечания не реагировала. По протоколу по ст.20.3 КоАП РФ Магрицкая отводов и ходатайств не заявила, обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, не признала, отказалась от дачи объяснений", — заявили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас находится прокремлевская пропагандистка Татьяна Монтян, ставшая неугодной россиянам. Адвокатку, которая в прошлом защищала украинских активистов, ждут за решеткой не только в ее родной Украине, но и в самой стране-агрессоре.