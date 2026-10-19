Россия наказала Монтян: кому еще может грозить подобное дело

После приговора пропагандистке в зоне риска оказываются другие сторонники Кремля

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В России Татьяну Монтян приговорили к полутора годам колонии за публичные призывы к насилию. Поводом стали ее слова о тех, кто скрывает проблемы на фронте, чтобы отчитываться перед российскими властями об успехах. Следующими после нее могут стать и другие критики российской системы, которые при этом являются ее сторонниками.

ИИ назвал среди тех, кому это грозит, Олега Царёва, Александра Семченко, Дмитрия Васильца и Z-блогеров. По мнению ИИ, они совершают ту же ошибку, что и Монтян, – считают, что прежние заслуги дают им право на большее.

За какие слова осудили Монтян

О приговоре сообщили на сайте Ворошиловского межрайонного суда в оккупированном Донецке. 54-летнюю Монтян признали виновной по статье 280 УК РФ – за публичные призывы к "экстремизму". Основанием стало ее выступление во время стрима в декабре 2022 года. "Охрану мочить без всякой жалости", – заявила Татьяна Монтян во время эфира.

Так она высказалась о людях, которые замалчивают проблемы на фронте, чтобы представлять руководству РФ позитивные отчеты. В октябре 2025 года Росфинмониторинг внес ее в список "экстремистов".

Кто может стать следующим

Олег Царёв

Олег Царёв

Потенциальным следующим фигурантом подобного дела называют Олега Царёва. Бывший народный депутат, который после 2014 года стал активным коллаборационистом России, сепаратистом и одним из главных пропагандистов так называемой "Новороссии", регулярно критикует в своем Telegram положение дел в России, чиновничью глупость, проблемы на фронте и экономический дефолт.

Возможно, он до сих пор убежден, что статус бывшего украинского политика дает ему право поучать Кремль. Однако для российских силовиков он чужак, который слишком много говорит.

Александр Семченко

Александр Семченко

Вторым кандидатом называют Александра Семченко, соратника Монтян по стримам, бывшего "эксперта" по Украине и пророссийского блогера родом из Донецка. Он использует похожую риторику: обвиняет военно-политическое руководство РФ в "предательстве" и резко критикует чиновников. Его риторика во многом перекликается со словами Монтян. Из-за своей деятельности он уже был задержан полицией.

Дмитрий Василец

Дмитрий Василец

Еще один перебежчик и пророссийский пропагандист Дмитрий Василец не случайно попал в этот список. Он пытается выглядеть независимым блогером внутри системы. Как только его риторика начнет расходиться с официальной, он станет помехой. Отметим, в 2024 году ему предъявили подозрение в призывах к уничтожению Украины.

Z-военкоры и ультрапророссийские авторы

Роман Романов, Андрей Филатов и автор канала "Два майора" – одни из самых известных российских военных обозревателей. Они собирают деньги для российской армии, но одновременно критикуют Минобороны РФ, разоблачают ложь генералов и нападают на тех, кого называют "охранителями". После ликвидации Евгения Пригожина и ареста Игоря Стрелкова (Гиркина) все подобные блогеры находятся под жестким контролем спецслужб РФ.

Что известно о судьбе Монтян после отъезда из Украины

В 2021 году Монтян переехала из Украины в Россию. Она работала колумнисткой RT и выступала на российских телеканалах. С начала российской агрессии она находится на территории РФ и активно участвует в информационно-психологических операциях вражеских спецслужб.

В феврале 2023 года адвокату и блогеру предъявили подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. По ним ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Монтян на "Миротворце"

В мае 2023 года СБУ разоблачила в Киеве администратора ее прокремлевского Telegram-канала и объявила ему о подозрении. В 2024 году Монтян лишили права заниматься адвокатской деятельностью.

Как сообщал "Телеграф", в Черногории задержали Михаила Звинчука – автора российского канала "Рыбарь", который активно поддерживает войну России против Украины. Проект частично координирует администрация президента России, его финансирует "Ростех", а сам он сотрудничает с российскими спецслужбами. Черногория назвала задержание исполнением обязанностей своих институтов и защитой национальных интересов и европейского будущего.