Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва, экссоветник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко о глубинных процессах недовольства властью среди россиян:

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700 тысяч убитых россиян. Действительно ли россияне этого не замечают?

Взлом баз данных Росстата о количестве погибших, стал некой информационной бомбой в российском пространстве. И когда наши эксперты говорят, что россияне этого не замечают, это говорит не о том, что они не понимают россиян. Они просто не знают (не понимают, не помнят) как работает мышление в тоталитарном мире

1. 2026 год стал переломным для России. Впервые за годы войны даже российская социология начала фиксировать несколько важных моментов:

- более 70% россиян выступили за окончание войны;

– в этом вопросе, практически исчез главный раскол РФ между младшим и старшим поколением. Цифра 70% присутствует во всех группах поколений. Также исчез разрыв между большими городами и селами и городками;

- Более 50% утвердительно говорит, что среди его родных и близких есть раненые и убитые. Проще говоря – все все начали понимать.

2. Выборы в этом году показали самый низкий уровень поддержки Единой России, за которую лично агитировал Владимир Путин. Система должна была вбрасывать более 25% голосов, чтобы натянуть нужную цифру. Иными словами, впервые с 2000 года российский избиратель так массово проголосовал ногами.

3. Я могу утверждать, что именно в 2026 году в России происходит самая масштабная с 1980-х годов кухонная революция, когда люди, закрывшись в очень тесном кругу, обсуждают в негативных тонах действия власти. И именно в 2026 году происходит массовый переток людей из разряда лоялистов и индифферентных в разряд очень тихих (латентных) оппозиционеров.

4. И здесь мы подходим к самому главному: в тоталитарных обществах бунт никогда не начинается с митингов, особенно когда полностью задавлены все институты, способны делать эти же митинги. Митинги начинаются тогда, когда общество прошло этап, который я называю "неполитическая политика" (сейчас я как раз пишу книгу об анатомии революций и, надеюсь, что в 2027 я ее завершу и там есть отдельный раздел об этой самой "неполитической политике").

Так вот, прежде чем перейти к митингам, нужно пройти этот период, для которого характерны несколько важных моментов:

- массовое осознание несправедливости распределения благ (сейчас Россия только близится к этому моменту);

- создание институций параллельных государству (незаконная торговля или строительство, которое государство вынуждено узаконивать, как это было в Египте или создание параллельной экономики, построенной на дефиците, как это было в позднем СССР). К сожалению, пока российские власти довольно эффективно тушат подобные вещи. И это одна из главных преград к созданию протореволюционной ситуации.

- идея, объединяющая большие массы (она есть и это окончание войны, хотя нет консенсуса по поводу того, а что такое победоносное окончание войны);

- ослабление по тем или иным причинам силовиков (к сожалению, это не о России)

5. Что можно этому противопоставить помимо собственно военных действий? Я не придумаю велосипед, когда скажу: информационную войну, в которой Украина работает очень эффективно в точечных операциях, но практически остановилась в общей, очень рутинной и незаметной полномасштабной информационной войне на истощение. Почему остановилась? Прежде всего из-за отсутствия скоординированной политики, а значит и финансирования. Во-вторых, мы так и не смогли доказать Западу, что такую войну нужно вести. И мне что-то подсказывает, что в этой ситуации в ближайшее время ничего не изменится. Потому что здесь нет быстрых и эффектных решений. Информационная война – это страшная рутина, а рутина всегда плохо продается.

Источник: пост Вадима Денисенко в Facebook