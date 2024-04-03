Союзница России отказывается от платежной системы "Мир": что случилось

Угроза вторичных санкций оказалась не иллюзорной

В Кыргызстане перестанут обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир". Решение было принято из-за угрозы оказаться под санкциями США.

Как сообщает BBC, об этом проинформировал оператор кыргызской национальной платежной системы "Элкарт". Карты перестанут обслуживать уже до конца текущей недели.

"Платежная система Кыргызстана с 5 апреля прекратит обслуживать карты "Мир" в сети своих банков-участников. Решение принято из-за санкций США в отношении российской Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт "Мир", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что карты "Мир" в Кыргызстане работали с 2019 года. Примечательно, что в марте от их обслуживания отказались банки Армении и ряд банков Казахстана. Примечательно, что все три страны являются членами ОДКБ — российского аналога НАТО.

Россияне запустили платежную систему "Мир" в 2014 году после санкций США за оккупацию Крыма. После того как в 2022 году из России ушли Visa и Mastercard, там можно воспользоваться лишь своими картами или китайской UnionPay

Как сообщалось ранее, в 2024 году в России рекордно увеличилось число долларовых миллиардеров. В начале полномасштабной войны с Украиной их было гораздо меньше.