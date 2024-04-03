Союзниця Росії відмовляється від платіжної системи "Мир": що сталося

Загроза вторинних санкцій виявилася не ілюзорною

У Киргизстані перестануть обслуговувати банківські картки російської платіжної системи "Мир". Рішення було ухвалене через загрозу опинитися під санкціями США.

Як повідомляє ВВС, про це поінформував оператор киргизької національної платіжної системи "Елкарт". Карти перестануть обслуговувати вже до кінця цього тижня.

"Платіжна система Киргизстану з 5 квітня припинить обслуговувати карти "Мир" у мережі своїх банків-учасників. Рішення прийнято через санкції США щодо російської Національної системи платіжних карток (НСПК) — оператора карток "Мир", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що карти "Мир" у Киргизстані працювали з 2019 року. Примітно, що в березні від їхнього обслуговування відмовилися банки Вірменії та низка банків Казахстану. Примітно, що всі три країни є членами ОДКБ – російського аналога НАТО.

Росіяни запустили платіжну систему "Мир" у 2014 році після санкцій США за окупацію Криму. Після того, як у 2022 році з Росії пішли Visa і Mastercard, там можна скористатися лише своїми картами або китайською UnionPay.

Як повідомлялося раніше, у 2024 році в Росії рекордно збільшилася кількість доларових мільярдерів. На початку повномасштабної війни з Україною їх було набагато менше.