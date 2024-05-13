Убийство Салтанат Нукеновой: экс-министр Казахстана и его брат услышали приговор суда

Подозреваемые услышали решение суда

Суд в Казахстане вынес приговор бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, которого обвиняют в убийстве своей супруги Сантанат Нукеновой. Также наказание получил его брат Бахытжан Байжанов.

Судебное заседание прошло 13 мая. Судья по делу Айжан Кульбаева зачитала приговор, согласно которому Бишимбаев получил 24 года лишения свободы. Его брат был приговорен к 4 годам лишения свободы.

Бывшего министра экономики признали виновным в том, что он жестоко избивал свою супругу Салтанат, после чего оставил ее умирать на полу VIP-кабинки ресторана, который принадлежит его родственнику.

Отметим, что это дело стало резонансным и за судебным процессом следили не только в Казахстане, а и в других странах. Многие в социальных сетях требовали, чтобы Бишимбаеву дали пожизненное.

В конце судебного заседания Байжанов заявил, что не согласен с приговором, поскольку он якобы не виновен. Судья при этом отметила, что он может обжаловать решение в течение 15 суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 мая Куандык Бишимбаев выступил со своим последним словом в суде. Он сказал, что в случившемся виноват только он и ему нужно пройти это испытание.

В ноябре 2023 года тело Сантанат Нукеновой было обнаружено в ВИП-кабинке одного из элитных ресторанов. В ней находился также ее супруг Куандык Бишимбаев. Позже выяснилось, что он избивал девушку на протяжении нескольких часов, а после этого он думал, что Салтанат спит. Вместо "скорой помощи" он звонил гадалке и спрашивал, все ли будет хорошо с его женой. При этом экс-министр встречался с другой женщиной в ресторане, пока Нукенова умирала в кабинке. В телефоне Бишимбаева в ходе суда нашли видео, на которых он снимал Нукенову и спрашивал, имела ли она связи с другими мужчинами.