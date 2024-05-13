Вбивство Салтанат Нукенової: ексміністр Казахстану та його брат почули вирок суду

Підозрювані почули рішення суду

Суд у Казахстані ухвалив вирок колишньому міністру економіки Казахстану Куандику Бішимбаєву, якого звинувачують у вбивстві своєї дружини Сантанат Нукенової. Також покарання одержав його брат Бахитжан Байжанов.

Судове засідання відбулося 13 травня. Суддя у справі Айжан Кульбаєва зачитала вирок, згідно з яким Бішимбаєв отримав 24 роки позбавлення волі. Його брата було засуджено до 4 років позбавлення волі.

Колишнього міністра економіки визнали винним у тому, що він жорстоко бив свою дружину Салтанат, після чого залишив її вмирати на підлозі VIP-кабінки ресторану, який належить його родичу.

Зазначимо, що ця справа стала резонансною і за судовим процесом стежили не лише в Казахстані, а й в інших країнах. Багато хто в соціальних мережах вимагав, щоб Бішимбаєву дали довічне.

Наприкінці судового засідання Байжанов заявив, що не згоден із вироком, оскільки він нібито не винний. Суддя зазначила, що він може оскаржити рішення протягом 15 діб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 травня Куандик Бішимбаєв виступив зі своїм останнім словом у суді. Він сказав, що в тому, що трапилося, винен тільки він і йому потрібно пройти це випробування.

У листопаді 2023 року тіло Сантанат Нукенової було виявлено у ВІП-кабінці одного з елітних ресторанів. У ній перебував також її чоловік Куандик Бішимбаєв. Згодом з’ясувалося, що він бив дівчину протягом кількох годин, а після цього він думав, що Салтанат спить. Замість "швидкої допомоги" він дзвонив ворожці та питав, чи все буде добре з його дружиною. При цьому ексміністр зустрічався з іншою жінкою у ресторані, поки Нукенова вмирала у кабінці. У телефоні Бішимбаєва в ході суду знайшли відео, на яких він знімав Нукенову та питав, чи мала вона зв’язки з іншими чоловіками.