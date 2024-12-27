Признаки налицо: США и Украина выступили с заявлениями по крушению самолета в Казахстане

Самолет, вероятно, был сбит системой ПВО

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс Баку-Грозный и разбился в Казахстане, мог быть сбит противовоздушной обороной России.

Об этом пишет на странице в соцсети "Х" (бывший "Твиттер — Ред.) американский журналист Келли Мейер. Она ссылается на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

Кирби заявил, что в Вашингтоне увидели "некоторые первичные признаки", которые указывают на вероятность сбития данного самолета российской системой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети "Х" выразил соболезнование своему коллеге Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу. Он добавил, что фото и видео с места трагедии свидетельствуют о причастности к ней России.

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же как это сделала в случае сбивания ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", — заявил Зеленский.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что падение самолета произошло по причине "внешнего вмешательства". Как сообщает азербайджанский сайт Report, показание свидетелей катастрофы и пробоины в фюзеляже самолета, дают основание полагать, что имело место внешнее вмешательство в работу воздушного лайнера. В то же время следствие установит тип оружие, из которого был сбит самолет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков обвинил Россию в катастрофе самолета.