Путин извинился перед Азербайджаном, но не из-за сбития самолета

Путин сказал, что по факту крушения возбуждено уголовное дело

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым попросил прощения за авиакатастрофу пассажирского самолета AZAL. В частности, он извинился лишь за то, что трагедия произошла в воздушном пространстве России.

По сообщению росСМИ, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Путин передал "глубокие и искренние соболезнования" семьям погибших и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.

Во время беседы отмечалось, что следовавший по расписанию азербайджанский самолет несколько раз пытался приземлиться в аэропорту Грозного. В настоящее время российские системы противовоздушной обороны якобы отражали атаки украинских дронов на Грозный, Моздок и Владикавказ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время продолжаются следственные действия и допросы гражданских и военных специалистов.

Российские СМИ передают, что к расследованию присоединились два работника Генеральной прокуратуры Азербайджана, прибывшие в Грозный. Они сотрудничают с представителями Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.

На месте крушения вблизи казахстанского города Актау также работают специалисты из трех стран — России, Азербайджана и Казахстана.

Напомним, пассажирский самолет Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился 25 декабря в районе города Актау. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Также "Телеграф" писал, что упавший в Казахстане самолет сбила ракета. На борту находились 67 человек.