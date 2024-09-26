Российские "шахеды" снова залетели в Беларусь: аналитики заметили интересную деталь (карта)

Дроны россиян и ранее залетали на территорию страны

В четверг, 26 сентября, российские войска снова атаковали Украину ракетами и дронами. Некоторые российские беспилотники в очередной раз залетели на территорию Беларуси.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". По их данным, минимум 4 БПЛА типа "шахед" ночью зашли в Беларусь, один из них залетел с территории РФ

Отмечается, что первый из них пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе н.п. Любеч и через 30 минут вернулся в Украину. После этого беспилотники заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52.

Также сообщается, что один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из РФ. По данным группы, "шахед" двигался по направлению к Гомелю, что с ним было дальше — неизвестно.

"Беларускі Гаюн" подчеркивает, что в течение ночи в небе над юго-востоком Беларуси дежурили два истребителя. Первый поднялся из "Барановичей" около 00:30, а второй – в 02:50.

Ориентировочный маршрут БПЛА 26 сентября

Как сообщал "Телеграф", российские "шахеды" залетали на территорию Беларуси уже неоднократно, например, во время российской атаки на Украину 29 августа. И тогда был не первый раз – 16 июля российский беспилотник типа "нахед" разбился в Жовтневом районе Гомельской области Беларуси. Он упал между населенными пунктами Паричи и Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ массово атаковала дронами Украину в ночь на 26 сентября.