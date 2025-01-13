На границу с Украиной Беларусь активно перебрасывает войска (карта)

За ситуацией на границе внимательно следят во всем мире

Армия Беларуси направила на границу с Украиной еще больше солдат и техники. Точное время переброски подразделений неизвестно. Численность же переброшенных к границе войск можно оценить примерно в 1500 человек.

Об этом сообщает "Беларусский гаюн". Отмечается, что "в целом подразделения, размещенные в южных регионах Беларуси, пока не создают военной угрозы для Украины".

Известно, что в декабре 2024 года в приграничье с Украиной были переброшены подразделения ВС РБ, которые выводились оттуда в сентябре-октябре. Подразделения были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Беларуси.

По данным мониторинговых каналов, войска на данный момент сосредоточены в следующих районах:

11 омбр — в Столинском и Лельчицком районах.

Столинский район, Беларусь

Лельчицкий район, Беларусь

120 омбр— в окрестности аэродромов "Зябровка" и "Боков".

Аэродром Зябровка

Аэродром "Боков"

147 зрп — батарея ЗРК "Оса-АКМ" (место дислокации не известно).

Точное время переброски подразделений неизвестно. Численность же переброшенных к границе можно оценить в 1500 человек.

"Кроме этого, в приграничье продолжают находиться подразделения спецназначения ВВ. В целом подразделения ВС РБ и ВВ, размещенные в южных регионах Беларуси, пока не создают военной угрозы для Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Южной Корее говорят об перебрасывании войск КНДР в Украину. Их уже заметили на фронте. Министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что это является последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Северная Корея потеряла на Курщине уже более 3 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын готовится отправить России больше солдат и оружия.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ина – вытащить фронт в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинским военным впервые удалось взять в плен солдат из КНДР. На данный момент солдаты Ким Чен Ына находятся в спецучреждении в Киеве.