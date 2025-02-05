Зачем Путину втягивать в войну Беларусь: Зеленский назвал главную причину

По его словам, кремлевский диктатор с помощью Беларуси хочет провоцировать другие страны

В среду, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин обязательно разместит свои войска в Беларуси и будет пытаться втянуть эту страну в войну.

Об этом Зеленский сообщил на брифинге после встречи с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве.

"Я предупреждаю об этом абсолютно открыто, откровенно — я понимаю, что будет. Вы увидите — он [Путин — ред.] будет провоцировать другие страны. Может быть Польша следующей или балтийские страны. И это не просто какая-то очередная риторика. Вы увидите весной, летом или осенью он будет располагать силы на территории", – сказал украинский лидер.

Глава государства добавил, что не знает, будет ли вторжение, но в любом случае, российский диктатор таким образом затянет Минск в войну.

"Он [Путин – ред. ] будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но, во всяком случае, он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами – они уже были в этой войне, но их люди – нет, и их войска – нет, пока, но Путин этого очень хочет", – подчеркнул Зеленский.

Зачем Путину втягивать Беларусь в войну

Военный эксперт Павел Нарожный ранее говорил в эфире Radio NV, что Россия планирует втянуть Лукашенко в войну и объяснял, зачем это нужно Путину.

"Мы в последнее время слышим сообщения от официальных источников, что Россия использует военнослужащих КНДР. Почему они их начали использовать? Потому что у них огромная проблема с мобилизацией, <…> людей у них не хватает. Именно поэтому они ищут, где только можно, источники пополнения личного состава. И однозначно из таких совершенно очевидных источников – это белорусская армия", – отметил Нарожный.

Он объяснил, что хоть армия Лукашенко невелика, но Москва может ее использовать для "мясных" штурмов: "Ее можно подставить под какой-нибудь удар, то есть использовать в самых грязных, кровавых операциях".

Ранее мы писали, что сын Александра Лукашенко Дмитрий организует депортацию украинских детей в Беларусь. Он работает на политический режим отца и попал под санкции европейских государств.