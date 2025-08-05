Лукашенко готовит нападение? Странная техника с новыми знаками на броне катается у границы Украины

Расстояние от Гомеля до Чернигова составляет не более 110 километров.

На улицах белорусского Гомеля заметили бронированную технику, вероятно, российского происхождения. Часть была оборудована самодельными противодронными дугами, а также имела на себе тактические символы красного цвета.

По данным Telegram-канала "BelVarta", красные повязки на рукавах военнослужащих такие же, как у российских оккупационных сил на территории Украины.

Что именно доподлинно означает красный квадрат, нанесённый на технику, неизвестно. Однако стоит напомнить, что в первые дни полномасштабного вторжения, хотя Вооружённые силы Беларуси непосредственного участия в военных действиях не принимали, OSINT-сообщество "Беларускі Гаюн" фиксировало факт появления опознавательных знаков и на технике ВС РБ – тогда это был именно красный квадрат или прямоугольник. Такую технику замечали в Славутиче, Киевской области и на территории самой Беларуси вблизи Волынской области.

Военная техника РБ в 2022 году

"Эти признаки прямо указывают на то, что в Беларуси могут находиться или действовать российские военнослужащие с новыми неизвестными целями. Появление такой техники, да ещё и с кустарными модификациями, в большом городе, а не на полигоне является очень опасным сигналом и может свидетельствовать о подготовке к каким-то серьёзным действиям", – считают авторы сообщения.

Что об этом говорят в Украине

Глава Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко убеждённости в "опасном сигнале" не выражает. По его мнению, россияне часто используют тему Беларуси исключительно для информационных вбросов против Украины.

"На разного рода видео с той стороны с техникой не стоит реагировать. Военной угрозы оттуда нет сейчас", – сообщил он.

Расстояние от Гомеля до Чернигова

Планируются ли военные учения в Беларуси

В сентябре 2025 года в Беларуси запланированы масштабные совместные учения "Запад-2025" с участием российских и белорусских военных. Подготовка к ним началась ещё в октябре 2024 года, а активная фаза запланирована на середину сентября, сообщило Минобороны Беларуси.

Официально заявлено об участии более 13 тысяч военнослужащих, однако аналитики — в частности эстонская разведка — оценивают потенциальную численность группировки до 100 тысяч человек с учётом технической поддержки, тылового обеспечения и резервов.

Военные учения РБ соч. РФ

В мае Минобороны Беларуси неожиданно объявило о сокращении масштабов учений и переносе основных манёвров вглубь территории страны, подальше от границ с НАТО. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал это жестом "миролюбивой позиции" и готовности к "снижению напряжённости".

В частности, в 2022 году учения "Союзная решимость" предшествовали полномасштабному вторжению России в Украину с территории Беларуси, а в 2021 году во время учений "Запад" РФ сосредоточила на границах с Украиной до 200 тысяч военных.

Параллельно с официальными сообщениями об уменьшении активности, аналитики AviVector зафиксировали увеличение авиаперевозок военных грузов в Беларусь самолётами Ил-76 и Ан-124, в частности на авиабазу "Мачулищи".

Если будут разгружать снаряды…

Связь этого видео с запланированными военными учениями в комментарии "Телеграфу" заявил бывший сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак.

"Мы же ожидаем учения в Беларуси. Они должны быть. И, возможно, это уже первые образцы техники, которая начинает появляться на территории Республики Беларусь. Это может быть техника самой Беларуси, которая готовится к учениям", — сказал он.

По мнению Ступака, о реальной опасности будут свидетельствовать два ключевых показателя: количество личного состава — если будет более 3,5 тысячи, а тем более до 10 тысяч, то это станет сигналом потенциальной угрозы; и второе — разгрузка снарядов на землю. Если боеприпасы складируются с вагонов или машин, их уже не будут грузить обратно — значит, их готовят к использованию.

Иван Ступак

Вместе с тем, эксперт считает, что наибольшая угроза — не в самих танках и пушках, а в вероятности гибридной операции, в частности на территории стран Балтии.

"Наибольший риск — это гибридные операции. 200-300 условных "Стрелковых-Гиркиных", которые могут высадиться где-то в районе Нарвы, захватить райотдел полиции, местную власть, связь — все как всегда", — предостерег Ступак.

Он напомнил, что в районе Нарвы зафиксирован рост активности российских средств радиоэлектронной борьбы. Местные жители и правительства стран Балтии сообщают о частых случаях заглушения связи. По словам эксперта, Эстония уже обнаружила третью точку РЭБ недалеко от Нарвы — рядом с ранее активными в Санкт-Петербурге и Калининграде.

"Для Украины пока что риска здесь не наблюдается. Но смотрим за количеством техники, людей и снарядов", — подытожил Ступак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на субботу, 12 июля, Россия совершила одну из самых больших за последнее время атак на западную часть Украины. Противник выпустил 26 крылатых ракет и 597 беспилотников, среди которых были также имитаторы типа Гербера. Один из таких дронов сбил белорусский вертолет Ми-24, патрулировавший государственную границу. Об этом сообщило Главное управление разведки, уточнив, что речь шла именно о "Гербере".