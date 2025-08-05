Лукашенко готує напад? Дивна техніка з новими знаками на броні катається поблизу кордону України

Відстань від Гомеля до Чернігова складає трохи більше 110 кілометрів

На вулицях білоруського міста Гомель, що знаходиться в південно-західній частині Білорусі, неподалік українського Чернігова, помітили російську броньовану техніку, ймовірно, російського походження. Частина була обладнана саморобними протидронними дугами, а також мала на собі тактичні символи червоного кольору.

За даними Telegram-каналу "BelVarta", червоні пов’язки на рукавах військовослужбовців такі ж самі, які мають російські окупаційні сили на території України.

Що саме достеменно означає червоний квадрат, нанесений на техніку, невідомо. Однак варто нагадати, що в перші дні повномасштабного вторгнення, хоча Збройні сили Білорусі безпосередньої участі у військових діях не мали, OSINT-спільнота "Беларускі Баюн" фіксувала факт появи розпізнавальних знаків і на техніці ЗС РБ – тоді це був саме червоний квадрат чи прямокутник. Таку техніку помічали в Славутичі, Київської області та на території самої Білорусі поблизу Волинської області.

Військова техніка РБ у 2022 році

"Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й з кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій", – вважають автори допису.

Що про це говорять в Україні

Очільник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко переконаності в "небезпечному сигналі" не висловлює. На його думку, росіяни часто використовують тему Білорусі виключно для інформаційних вкидів проти України.

"На різного роду відео з тієї сторони з технікою не варто реагувати. Воєнної загрози звідти немає зараз", – повідомив він.

Відстань від Гомеля до Чернігова

Чи плануються військові навчання в Білорусі

У вересні 2025 року в Білорусі заплановані масштабні спільні навчання "Захід-2025" за участю російських і білоруських військових. Підготовка до них розпочалася ще в жовтні 2024 року, а активна фаза запланована на середину вересня, повідомило Міноборони Білорусі.

Офіційно заявлено про участь понад 13 тисяч військовослужбовців, однак аналітики — зокрема естонська розвідка — оцінюють потенційну чисельність угруповання до 100 тисяч осіб із урахуванням технічної підтримки, тилового забезпечення та резервів.

Військові навчання РБ тв РФ

У травні Міноборони Білорусі несподівано оголосило про скорочення масштабів навчань і перенесення основних маневрів у глиб території країни, подалі від кордонів з НАТО. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін назвав це жестом "миролюбної позиції" та готовності до "зниження напруженості".

Зокрема, у 2022 році навчання "Союзна рішучість" передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну з території Білорусі, а у 2021 році під час навчань "Захід" РФ зосередила на кордонах з Україною до 200 тисяч військових.

Паралельно з офіційними повідомленнями про зменшення активності, аналітики AviVector зафіксували збільшення авіаперевезень військових вантажів до Білорусі літаками Іл-76 і Ан-124, зокрема на авіабазу "Мачулищі".

Якщо будуть розвантажувати снаряди…

Про зв’язок цього відео з запланованими військовими навчаннями в коментарі "Телеграфу" заявив колишній співробітник СБУ та консультант парламентського Комітету з нацбезпеки Іван Ступак.

"Ми ж очікуємо на навчання в Білорусі. Вони повинні бути. І, можливо, це вже перші зразки техніки, яка починає з’являтися на території Республіки Білорусь. Це може бути техніка самої Білорусі, яка готується до навчань", — сказав він.

На думку Ступака, про реальну небезпеку свідчитимуть два ключові показники: кількість особового складу — якщо буде понад 3,5 тисячі, а тим більше до 10 тисяч, то це стане сигналом потенційної загрози; і друге — розвантаження снарядів на землю. Якщо боєприпаси складуються з вагонів чи машин, їх уже не будуть вантажити назад — отже, їх готують до використання.

Іван Ступак

Разом з тим, експерт вважає, що найбільша загроза — не в самих танках і гарматах, а в імовірності гібридної операції, зокрема на території країн Балтії.

"Найбільший ризик — це гібридні операції. 200–300 умовних "Стрєлкових-Гіркіних", які можуть висадитися десь у районі Нарви, захопити райвідділ поліції, місцеву владу, зв’язок — усе як завжди", — застеріг Ступак.

Він нагадав, що в районі Нарви зафіксовано зростання активності російських засобів радіоелектронної боротьби. Місцеві мешканці та уряди країн Балтії повідомляють про часті випадки приглушення зв’язку. За словами експерта, Естонія вже виявила третю точку РЕБ неподалік від Нарви — поряд із раніше активними у Санкт-Петербурзі й Калінінграді.

"Для України поки що ризику тут не спостерігається. Але дивимося за кількістю техніки, людей і снарядів", — підсумував Ступак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на суботу, 12 липня, Росія здійснила одну з найбільших за останній час атак на західну частину України. Противник випустив 26 крилатих ракет і 597 безпілотників, серед яких були також імітатори типу "Гербера". Один із таких дронів збив білоруський вертоліт Мі-24, що патрулював державний кордон. Про це повідомило Головне управління розвідки, уточнивши, що йшлося саме про "Герберу".