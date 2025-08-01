Украинский политолог и блогер проанализировал встречу Путина и Лукашенко

Бобик в гостях у Барбоса

Лукашенко сегодня приехал в Путин. Я понимаю, что тут само просится сравнение с представителями птичьего племени, но первое впечатление от их брифинга на лавочке под кустом было со старым мультиком. Бобик в гостях у Барбоса. Ничего не могу поделать, при всем уважении к нашим четвероногим братьям. Похожи. Бобик, в смысле, картофельный фюрер, приехал с подарком. Поскольку денег у него нет, а второй раз дарить путину трактор как-то глупо, Пюрер решил подарить милитаризм. Так сказать, поддержать соучастника в войне против Украины

Лукавый рассказал, что создает новую бригаду спецназа. В Гомельской области. Особо подчеркнул – "На границе с Украиной". Понятно, что бункерной крысе поддержка в войне очень нужна. Потому что своими силами он точно не вытягивает, как бы не надувал щеки. Потому и вербуют наемников по всему миру и у КНДР постоянно просят пополнение. Лукавый, конечно, открывать второй фронт очень не хочет. Но новая бригада на границе конечно заставит и нас постоянно держать там какие-то силы. Ну а бункерная крыса не теряет надежды все-таки уговорить Лукашенко попробовать зайти через границу, угрожая Киеву. Месть за Курск и принуждение нас растягивать силы – Москве бы это очень помогло

Если полезет – встретим. Без деталей, но к такому развитию событий мы давно готовились. А спецназ – очень красивое слово для обложки дешевой книги или названия фильма. Тешит инфантильный милитаризм тех, кто далек от реальной войны. А на практике боеспособность подразделения в первую очередь определяется одним главным фактором. Боевым опытом личного состава. У нас ветеранов хватает в каждой бригаде. А лукашенковский не воевавший спецназ – дети

Любая наша воевавшая пехотная бригада разберет быстро и без жалости. Лукавый прекрасно это понимает. И боится, что после такого варианта "Курская операция" пройдет уже на его территории. Так что будет создавать бригаду, надувать щеки и вилять хвостиком перед своим Барбосом. Но не полезет ни при каких обстоятельствах. Страшно. Разве что Москва и Пекин совсем уже выкрутят нежные седые колокольчики. Мы этого не исключаем и готовы…

Источник — сообщение Кирилла Сазонова в Фейсбуке.