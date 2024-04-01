"Это будет поэзия": спикер Джонсон обещает не просто помощь Украине от США, но и важные новшества

Американский политик снова упомянул и о концепции займов

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос о финансовой помощи Украине. Это произойдет, когда Конгресс вернется к работе после пасхальных каникул (они заканчиваются 9 апреля – ред., ).

Ожидает, что пакет будет включать "некоторые важные нововведения". Такую информацию передает издание The Hill.

В интервью программе "Воскресный вечер в Америке с Треем Гауди" Майк Джонсон также упомянул о законе, который уполномочил бы президента США конфисковать российские суверенные активы, замороженные в Штатах, и передать их Украине для использования против России.

"Если мы сможем использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия", — сказал Джонсон.

Спикер также снова упомянул и о концепции займов: "… мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, при которых они смогут вернуть ее нам, когда придет время".

Такая позиция политика совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.

Напомним, что Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по поводу просьбы президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине. В этом году Сенат США наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд нашей стране. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против сенатского законопроекта выступал спикер Джонсон. Он требовал, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Тем временем в США после долгой паузы все же приняли решение выделить Украине долгожданный новый пакет помощи на 300 млн долларов. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в новом пакете были переданы боеприпасы. Но их может хватить на "несколько недель, а возможно и всего на пару недель".

Ранее "Телеграф" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина остаться без помощи США.