США бьют тревогу: Блинкен во Франции сделал заявление по Украине

Украине нужны снаряды и средства ПВО

Для Украины в войне с российской агрессией наступил "крайне важный момент". Украине нужно оказать больше помощи от союзников.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию, пишет "Европейская правда". Он также призвал Конгресс США разблокировать американское финансирование.

"Совершенно необходимо, чтобы украинцы получали то, что им необходимо, чтобы дальше защищаться. Особенно артиллерийские боеприпасы и ПВО", – сказал госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что это еще одна причина, почему запрос о дополнительном финансировании США, который президент Джо Байден направил Конгрессу, должен быть утвержден как можно скорее.

Напомним, что Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине. В этом году Сенат США наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд нашей стране.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансовой помощи Украине. Это произойдет, когда Конгресс вернется после пасхальных каникул – то есть 9 апреля.

Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.