Голосование за помощь Украине в США опять могут отложить: названа причина

Республиканцы никак не могут договориться между собой

Голосование Конгресса США за выделение помощи Украине может быть отложено еще на несколько недель. Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон говорил, что оно состоится сразу же после 9 апреля, когда конгрессмены вернутся с каникул.

Однако голосование маловероятно, как минимум до середины апреля, а возможно и позже, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Джонсон продолжает поиск способов смягчить сопротивление со стороны республиканских сторонников жесткой линии.

По словам чиновников-республиканцев, пока команда Джонсона не поделилась подробным планом пакета помощи с законодателями-республиканцами. Они допускают, что пока нет ясности, каких уступок Джонсон будет требовать от администрации президента США Джо Байдена, из-за чего ему трудно вовремя заручиться поддержкой для голосования на следующей неделе.

Представитель Джонсона Тейлор Холси заявил, что обещание спикером быстрых действий не обозначало конкретный срок. Он добавил, что Джонсон опрашивает членов партии относительно плана. Холси отказался подробно описать консультации спикера.

В то же время, двое представителей республиканского руководства заявили, что с материально-технической точки зрения Джонсон все еще может принять решение о плане помощи на выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе. Однако этот ускоренный график может грозить провалом и вызвать еще больше недовольства сторонников жесткой линии Республиканской партии.

Напомним, на днях Джонсон заявил, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения". Он упоминал о возможности конфисковать российские суверенные активы, замороженные в Штатах, и передать их Украине для использования против России. Также он упоминал о концепции займов.