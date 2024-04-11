Трамп не приедет в Украину: причина удивляет

Политик совершал иностранные визиты перед началом предыдущей каденции

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп ответил на приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину. Политик считает, что сейчас не время это делать.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо предвыборного штаба политика. Там отмечают, что никаких контактов между Трампом и Зеленским не было.

"От Зеленского не было никаких контактов, а президент Трамп публично заявил, что ему нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не является главнокомандующим", — сказано в сообщении.

Вместе с тем издание намекает, что зарубежные визиты кандидатов в президенты не являются редкостью, поскольку они таким образом пытаются продемонстрировать свои внешнеполитические контакты.

При том сам Трамп перед своей предыдущей каденцией посещал Мексику и встречался с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето. Также отмечается, что другие участники предвыборной гонки от республиканской партии, вроде бывшего вице-президента Майка Пенса и экс-губернатора Нью-Джерси Криса Кристи посещали Украину после выдвижения.

Как сообщалось ранее, американский политик неоднократно высказывался на тему войны Украины и РФ и заявлял, что мог бы решить этот вопрос "очень быстро". После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил ему посетить Киев, чтобы обсудить детали его плана.

В последний раз Зеленский приглашал Трампа 10 апреля, после того, как в СМИ попала информация о том, что американский политик в случае президентства может заставить Украину отдать России свои территории.