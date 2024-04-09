Не закончит войну в Украине и даже не понимает суть НАТО: экс-советник Белого дома разоткровенничался о Трампе

Политик с большим влиянием, но непоследовательный и непредсказуемый

Экс-президент США Дональд Трамп, имея немалый политический вес еще не будучи избранным на пост президента, на самом деле не знает даже, как закончить войну в Украине. Более того, он все равно являет одной из причин задержки одобрения помощи Украине Конгрессом.

При этом его слова о НАТО указывают на недостаточную осведомленность о сути Альянса. Об этом в интервью рассказал бывший советник по вопросам безопасности Белого дома Джон Болтон.

Кроме этого, Болтон акцентировал на том, что Дональд Трамп не побоится вмешаться в выборы в Великобритании в этом году, что потенциально может внести дальнейший хаос в британскую политику. Подобнее он уже делал в 2019 году, когда высказал свое мнение о политических лидерах Великобритании в интервью.

Более того, бывший глава Белого дома также может создать серьезные проблемы для британского правительства на фоне развития ситуации с Украиной и НАТО.

Насчет выхода США из НАТО Болтон сказал, что во время второго срока Трампа это более вероятно, ведь он попросту не понимает суть Альянса.

"Он (Трамп — ред.) на самом деле не совсем понимает, что такое НАТО. Он описал бы это в общих чертах будто бы США защищают Европу, которая не платит за это. Как будто США — кучка наемников", — сказал Болтон.

Но дело в том, что американская сила приносить пользу Европе, которая, в свою очередь, приносит пользу США. Потому Штаты и не выходят из НАТО, ведь понимают, что коллективная безопасности выгодна двум сторонам. Но Трамп, как говорит Болтон, не понимает этого.

По мнению бывшего советника Белого дома, Трамп слишком непоследователен и непредсказуем, чтобы кто-либо мог быть уверен в том, что он сделает, даже он сам.

Потому даже слова Трампа о том, что он сможет урегулировать конфликт на Украине, Болтон назвал смехотворными: "Он понятия не имеет, как решить войну в Украине за 24 часа или 24 года. Трамп верит в то, что он может заключить сделку с кем угодно. Он может заключить сделку с Украиной и Россией, он может заключить сделку на Ближнем Востоке. Для него все — сделка. Сами условия не так уж и важны, он хочет получить признание за заключение сделки".

В интервью Болтон, критикую Трампа, отказался поддерживать и действующего президента Джо Байдена. Ведь, по его мнению, ни один из кандидатов не является достойным поста главы государства.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер отметил так же, что заявления Трампа о завершении войны в Украине за сутки — далеки от реальности. Ведь бывший президент США не знает, как достичь этого.