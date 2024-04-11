Трамп не приїде до України: причина дивує

Політик здійснював іноземні візити перед початком попередньої каденції

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп відповів на запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну. Політик вважає, що зараз не час це робити.

Про це пише Reuters із посиланням на лист передвиборчого штабу політика. Там зазначають, що жодних контактів між Трампом та Зеленським не було.

"Від Зеленського не було жодних контактів, а президент Трамп публічно заявив, що йому недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем", — йдеться у повідомленні.

Водночас видання натякає, що закордонні візити кандидатів у президенти не є рідкістю, оскільки вони таким чином намагаються продемонструвати свої зовнішньополітичні контакти.

Сам Трамп перед своєю попередньою каденцією відвідував Мексику і зустрічався з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто. Також наголошується, що інші учасники передвиборчих перегонів від республіканської партії, на зразок колишнього віцепрезидента Майка Пенса та ексгубернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті відвідували Україну після висування.

Як повідомлялося раніше, американський політик неодноразово висловлювався на тему війни України та РФ і заявляв, що міг би вирішити це питання "дуже швидко". Після цього президент України Володимир Зеленський запропонував йому відвідати Київ, щоби обговорити деталі його плану.

Востаннє Зеленський запрошував Трампа 10 квітня, після того, як у ЗМІ потрапила інформація про те, що американський політик у разі президентства може змусити Україну віддати Росії свої території.