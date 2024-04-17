Канада готовит масштабную помощь для Украины: сколько денег выделят

Правительство планирует увеличение военных расходов до 1,76 процента ВВП к 2030 году

Канадское правительство в новом пакете бюджета предусмотрело выделение средств на военную помощь Украине. Речь идет о 1,6 млрд долларов, которые будут передаваться в течение пяти лет.

Планируется увеличение военных расходов до 1,76 процента ВВП к 2030 году, включая 8,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает CP24.

Кроме того, в проект включены 350 млн долларов в течение двух лет, которые предназначены для реагирования на крупномасштабные гуманитарные кризисы. Еще 159 млн в течение пяти лет пойдут на поддержку "трансформации" управления глобальных дел Канады.

В бюджете предусмотрено:

более 900 млн долларов за шесть лет выделено на программы по экологизации домов и энергоэффективности;

52 млн долларов в течение 5 лет на принятие и обеспечение соблюдения нового Закона о вреде в Интернете;

150 млн долларов на три года на Фонд экстренного лечения, для помощи муниципалитетам и общинам коренных народов справиться с опиоидным кризисом;

6,1 млрд долларов в течение шести лет и 1,4 млрд долларов в последующий год на выплату канадского пособия по инвалидности и связанные с этим расходы.

273,6 млн долларов за шесть лет на работу с населением, правоохранительную деятельность, а также борьбу с радикализацией и поддержку жертв;

48 млн долларов в течение четырех лет и 15,8 млн долларов впоследствии на погашение кредитов педагогам дошкольного образования;

32 млн долларов за шесть лет и 11 млн долларов в последующий год на программу инфраструктуры безопасности, которая финансирует физическую безопасность общественных и религиозных центров;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат "Слуги народа" Сергей Демченко сказал, что вопрос о помощи Украине от США должен быть решен на этой или следующей неделе.