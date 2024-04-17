У Байдена прокомментировали инициативу спикера Джонсона о помощи Украине: на первый взгляд, подходит

Белый дом хочет больше подробностей от спикера Палаты представителей

Предложение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по альтернативным законопроектам о помощи союзникам США на первый взгляд отвечает запросам администрации президента Джозефа Байдена. Однако Белый дом хочет увидеть больше деталей.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет The Hill. По его словам, сейчас главное, чтобы Украина и Израиль получили помощь как можно скорее, поскольку обе страны находятся "буквально под прицелом".

"На первый взгляд кажется, что предложение спикера действительно поможет нам получить помощь Украине, помощь Израилю и необходимые ресурсы в Индо-Тихоокеанском регионе для широкого спектра непредвиденных ситуаций. На первый взгляд, так и есть, мы просто хотим получить больше деталей", — добавил он. .

Напомним, на прошлой неделе спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вел переговоры с Белым домом, готовясь к голосованию за пакет военной помощи для Украины и Израиля. А также принятие закона, который структурировал бы часть финансирования для Киева в виде займа.

Сейчас Джонсон намерен разрешить членам Конгресса в течение 72 часов прочесть текст законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню. После этого они могут быть вынесены на рассмотрение. Проголосовать за документ могут ориентировочно 19 апреля.

В октябре прошлого года президент США Джозеф Байден запросил у Конгресса серьезную сумму дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Для помощи нашей стране планировали выделить 61,3 миллиарда долларов. С тех пор законопроект прошел везде настоящие тернии и все никак не мог добраться до звезд.