Хватит ли пакета помощи США, чтобы Украина победила в войне: в СМИ рассказали о сомнениях в Белом доме

Чиновники считают, что Украине будет очень трудно возвращать свои территории

Несмотря на предоставление военной помощи Украине от США, в Белом доме не все уверены, что этого будет достаточно для того, чтобы она смогла победить. Там напомнили, что у россиян остается превосходство в живой силе и боевой технике.

Об этом пишет Politico со ссылкой на американских официальных представителей. Отмечается, что в США также задаются вопросом о том, какая дальнейшая тактика и приоритеты действия у Украины.

"Ближайшая цель — остановить украинские потери и помочь Украине набрать обороты и переломить ситуацию на поле боя. После этого цель — помочь Украине начать возвращать свою территорию. Будут ли они иметь то, что им нужно для победы? В конечном счете, да. Но это не гарантия того, что они это сделают. Военные операции гораздо сложнее", — сказал один из неназванных чиновников.

В Конгрессе тоже поднимают вопрос о том, хватит ли американского оружия, чтобы Украина смогла победить в войне или это лишь временное облегчение. В частности, конгрессмен Билл Китинг после визита в Киев выразил опасения о том, что ВСУ будет трудно возвращать свои территории и рано или поздно наступит период, когда не будет каких-либо серьезных сдвигов.

Вместе с тем он подчеркнул, что получение нового пакета помощи явно поднимет боевой дух украинских защитников. По словам Китинга это позволит им не только защищаться, но наносить эффективные удары по российским позициям.

Впрочем, ситуация усугубляется тем, что в США не понимают как должна выглядеть победа Украины над Россией. Источники издания отмечают также, что скорее всего это не совсем понимают и в Украине.

Как сообщалось ранее, представители Сената США проголосовали за помощь Украине в ночь на 24 апреля по киевскому времени. Документ поддержали 79 законодателей, а 18 высказались против.

В тот же день документ подписал президент США Джо Байден. Он заверил, что помощь начнет поступать в Украину "в считанные часы".