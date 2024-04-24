Наконец-то: Байден подписал закон о помощи Украине и еще двум странам

Преград для получения помощи больше не осталось

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине, Израилю и Тайваню военной помощи. Тем самым ВСУ могут рассчитывать, что нужное оружие будет доставлено в Украину уже в ближайшее время.

Об этом он рассказал во время брифинга в Белом доме. По его словам, это хороший день для Америки и хороший день для мира во всем мире.

"Я только что подписал закон, касающийся помощи по безопасности. Это сделает Америку более безопасной, это сделает мир более безопасным", — сказал он.

Байден добавил, что чем сильнее становятся американские союзники, тем сильнее становятся сами США.

"Путь этого документа до моего стола был сложным. Он должен был быть легче и пройти быстрее, но в конце мы сделали то, что Америка делает всегда — мы поднялись на ноги, собрались вместе и сделали дело", — сказал президент США.

Он также добавил, что убедился в том, что поставки начнутся "прямо сейчас" и отметил, что уже "в следующие часы" Украина получит боеприпасы к ПВО и артиллерии, ракетные системы и бронетехнику.

Как сообщалось ранее, 20 апреля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон все же вынес пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, после чего он набрал нужное количество голосов и был передан в Сенат.

Сенаторы отдали свои голоса в ночь на 24 апреля по киевскому времени. Документ поддержали 79 законодателей, а 18 высказались против.

В Пентагоне уже отмечали, что нужное оружие находится практически возле границы Украины, а потому доставить помощь не составит никакого труда.