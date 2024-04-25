Чи вистачить пакета допомоги США, щоб Україна перемогла у війні: у ЗМІ розповіли про сумніви у Білому домі

Чиновники вважають, що Україні буде дуже важко повертати свої території

Попри надання військової допомоги Україні від США, у Білому домі не всі впевнені, що цього буде достатньо для того, щоб вона змогла перемогти. Там нагадали, що у росіян залишається перевага у живій силі та бойовій техніці.

Про це пише Politico із посиланням на американських офіційних представників. Зазначається, що в США також запитують, яка подальша тактика і пріоритети дії в України.

"Найближча мета — зупинити українські втрати, допомогти Україні набрати обертів і переламати ситуацію на полі бою. Після цього мета — допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матиме вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія того, що вони це зроблять. Військові операції набагато складніші", — сказав один із неназваних чиновників.

У Конгресі теж порушують питання про те, чи вистачить американської зброї, щоб Україна змогла перемогти у війні, чи це лише тимчасове полегшення. Зокрема, конгресмен Білл Кітинг після візиту до Києва висловив побоювання про те, що ВСУ буде важко повертати свої території та рано чи пізно настане період, коли не буде серйозних зрушень.

Водночас він наголосив, що отримання нового пакету допомоги явно підніме бойовий дух українських захисників. За словами Кітинга, це дозволить їм не тільки захищатися, але завдавати ефективних ударів по російських позиціях.

Втім, ситуація посилюється тим, що в США не розуміють, як має виглядати перемога України над Росією. Джерела видання зазначають також, що, швидше за все, це не зовсім розуміють і в Україні.

Як повідомлялося раніше, представники Сенату США проголосували за допомогу Україні в ніч проти 24 квітня за київським часом. Документ підтримали 79 законодавців, а 18 висловилися проти.

Того ж дня документ підписав президент США Джо Байден. Він запевнив, що допомога почне надходити в Україну "за лічені години".