Все зависит от Путина: в США высказались о возможных переговорах Украины и России

В Вашингтоне отмечают, что война для России стала настоящим фиаско

Завершение российско-украинской войны в основном зависит от российского диктатора Владимира Путина. И главное, захочет ли он искренне вести переговоры.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде. Его слова приводит "Радио Свобода".

"Надеюсь, что Путин поймет месседж и продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, основой международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. Если они должным образом подтверждены, должна быть принята резолюция", — сказал он.

Блинкен также отметил, что для Кремля вторжение стало настоящим фиаско, поскольку он вложил в это огромные ресурсы и переориентировал свою экономику, что невозможно поддерживать длительное время. Тем самым Россия стала значительно слабее как в экономическом, так и в военном плане, в то же время украинцы объединились так, как никогда ранее.

Сильнее также стал Запад, поскольку Европа избавилась от зависимости от российских энергоресурсов, а к НАТО присоединились новые члены.

"Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там, и я верю, что украинцы будут там", — сказал Блинкен.

Как сообщалось ранее, белорусский диктатор Александр Лукашенко снова высказался о переговорах между Украиной и Россией. В этот раз он заявил, что их можно начинать с обсуждения "стамбульских соглашений", которые разрабатывались еще в марте 2022 года.