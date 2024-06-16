Кричали антисемитские лозунги и оскорбляли: Квентин Тарантино подвергся нападению (видео)

Голливудский режиссер был вынужден противостоять агрессивной толпе

Популярный американский кинорежиссер и актер Квентин Тарантино подвергся нападению со стороны пропалестинских активистов. Это произошло, когда он находился в одном из ресторанов.

Кадры были обнародованы пользователями соцсети X. На видео видно, что толпа не дает уехать его автомобилю и выкрикивает антисемитские лозунги.

В частности одна из активисток кричала, почему бы Тарантино не съездить в Израиль, называла его "сионистским куском де**ма", призывала его сказать оскорбительное для афроамериканцев слово на букву "н" и обнажала перед ним грудь.

Режиссеру в конечном итоге удалось уехать, однако перед этим активисты показательно "потоптались" по его машине.

Стоит отметить, что одна из нападавших была быстро опознана. Она известна под сценическим псевдонимом Crackhead Barney и прославилась тем, что наряжалась в яркие образы и брала уличные провокационные интервью в метро Нью-Йорка.

В 2021 году она брала участие в штурме Капитолия, протестах "Black lives matter", а теперь участвует в пропалестинских митингах. Во время последних она также отметилась нападением на актера Алека Болдуина.

Квентин Тарантино известен своей произраильской позицией, женат на израильской певице и модели Даниэлле Пик. После атаки ХАМАС Тарантино поддержал израильских военных и посетил их базу, чтобы поднять боевой дух.

Как сообщалось ранее, белорусский диктатор Александр Лукашенко попал в антисемитский скандал из-за высказываний о "евреях коррупционерах".