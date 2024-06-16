Кричали антисемітські гасла і ображали: Квентін Тарантіно зазнав нападу (відео)

Голлівудський режисер був змушений протистояти агресивному натовпу

Популярний американський кінорежисер і актор Квентін Тарантіно зазнав нападу з боку пропалестинських активістів. Це сталося, коли він перебував в одному з ресторанів.

Кадри були оприлюднені користувачами соцмережі X. На відео видно, що натовп не дає виїхати його автомобілю та вигукує антисемітські гасла.

Зокрема, одна з активісток кричала, чому б Тарантіно не з’їздити до Ізраїлю, називала його "сіоністським шматком ла**а", закликала його сказати образливе для афроамериканців слово на букву "н" і оголювала перед ним груди.

Режисеру врешті-решт вдалося виїхати, проте перед цим активісти показово "потопталися" по його машині.

Варто зазначити, що одну з нападників швидко пізнали. Вона відома під сценічним псевдонімом Crackhead Barney і прославилася тим, що вбиралася в яскраві образи та брала провокаційні вуличні інтерв’ю в метро Нью-Йорка.

У 2021 році вона брала участь у штурмі Капітолія, протестах "Black lives matter", а тепер бере участь у пропалестинських мітингах. Під час останніх вона також відзначилася нападом на актора Алека Болдуїна.

Квентін Тарантіно відомий своєю проізраїльською позицією, одружений з ізраїльською співачкою та моделлю Даніеллою Пік. Після атаки ХАМАС Тарантіно підтримав ізраїльських військових і відвідав їхню базу, щоб підняти бойовий дух.

Як повідомлялося раніше, білоруський диктатор Олександр Лукашенко потрапив в антисемітський скандал через висловлювання про "євреїв корупціонерів".