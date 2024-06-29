Чи все так погано для Байдена? Як змінилася підтримка кандидатів у президенти США після дебатів

Дебати були найвигіднішими меншим кандидатам

Передвиборчі дебати в США показали дуже невтішні результати для кандидата від демократів Джо Байдена. Однак на загальну картину виборчих симпатій це мало вплинуло.

Про це інформує дослідницька група Ipsos, яка провела опитування громадської думки та встановила, що саме змінили дебати. Як виявилося, Байден все ще залишається лідером, хоч і втратив частину підтримки.

Згідно зі звітом, Байден мав до дебатів симпатії 48,2% виборців, а після — 46,7%. Його опонент республіканець Дональд Трамп хоч і виступив впевненіше, але рейтинг його підтримки зріс лише з 43,5% до 43,9%.

А от хто справді виграв від дебатів, то це решта кандидатів, які хоч і не брали в них участь, але змогли скористатися невпевненими виступами демократа та республіканця. Наприклад, незалежний кандидат Роберт Кеннеді-молодший піднявся у рейтингу з 17,3% до 18,4%, представниця Партії зелених Джилл Стайн – з 3,1% до 4,2%, а лібертаріанець Чейз Олівер – з 2,7% до 3,9%.

Варто зазначити, що Трамп виявився переможцем на дебатах, оскільки таку думку висловило 60% опитаних, а на користь його суперника висловилися лише 20,8%.

Нагадаємо, редакційна колегія The New York Times після дебатів заявила, що Трамп становить загрозу для демократії, а тому закликала Байдена зняти свою кандидатуру, оскільки чинний президент США "вже не та людина, якою він був чотири роки тому".

Після цього у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Байден може зняти свою кандидатуру, якщо це рішення підтримають його близькі.