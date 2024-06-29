"Слабость в Белом доме": Джонсон призвал отправить Байдена в отставку

По мнению спикера Палаты представителей, Байден недееспособен

Президент США Джозеф Байден на дебатах против экс-президента Дональда Трампа продемонстрировал, что он не может возглавлять государство, поскольку фактически недееспособен. Поэтому его нужно отправить в отставку, использовав 25 поправку в Конституцию США.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон, сообщает New York Post. Джонсон заявил, что находящийся в Белом доме Байден – это большая слабость Соединенных Штатов.

"Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", – сказал спикер.

Джонсон отметил, что сейчас якобы речь не о выборах, не о политике, а о всей стране, во главе которой находится президент, не способен выполнять свою работу. Поэтому министры правительства США и вице-президент должны выполнить свой долг.

В Соединенных Штатах Америки (США) 28 июня прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Джозеф Байден и Дональд Трамп – главные конкуренты осенних соревнований – высказали свои позиции на разные темы: экономики, миграции, запрета абортов, конфликта в Газе. Не забыли они и о войне в Украине.

Дональд Трамп набрал 67% голосов против 33% у Джо Байдена. Примечательно, что Трамп был более готов к дебатам, чем Байден. Действующий президент регулярно не отвечал на вопросы ведущих, апеллируя, независимо от вопроса, к своей предвыборной повестке дня, касающейся прежде всего ситуации с незаконной миграцией и ситуацией на южной границе.