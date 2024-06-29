"Такая возможность есть": СМИ узнали, при каком условии Байден снимет кандидатуру на выборах президента США

Это будет "шокирующее и неожиданно"

Лидер США Джо Байден может покинуть президентскую гонку. Но при условии, что такое решение одобрят его ближайшие родственники и друзья.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что такой шаг будет "шокирующим и неожиданным", но со стороны близкого окружения главы Белого дома вряд ли возможен.

По словам источника, большое влияние в этом вопросе имеют первая леди Джилл Байден, младшая сестра президента США Валери Байден, друг и советник Тед Кауфман, а также небольшая группа помощников из Белого дома. Этот "совет старейшин" формировался десятилетиями и "определяет все большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена".

"Они знают, что неудачные теледебаты с Трампом были катастрофой. Но они думают, что есть проблеск надежды", — сказал источник.

Еще в материале указано, что поклонники Байдена проанализировали все возможные сценарии. По их мнению, шансов на победу от Демократической партии мало у кого-либо, кроме вице-президента Камалы Харрис. Но этот вопрос будет решаться только, если нынешний глава США выйдет из президентской гонки.

В то же время близкие президента уверены, что у него гораздо больше шансов одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом, чем Харрис.

При этом на решение Байдена может повлиять Национальный комитет Демократической партии (НКДП), после первых теледебатов с Трампом получавший уведомления от законодателей. Они "запаниковали" и боятся, что слабость Байдена может стоить партии места в Конгрессе США на ноябрьских выборах.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал отправить Байдена в отставку.