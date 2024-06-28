Помешанный на золоте? Трамп "прячет" в гараже роскошные авто и не только (фото)

Он просто помешан на золоте и всем дорогом

Дональд Трамп известен своей страстью к роскоши, ярко отражающейся в его автомобильной коллекции. За годы своей жизни бывший президент США собрал удивительный автопарк, включающий некоторые из самых престижных и дорогих моделей в мире.

"Телеграф" решил рассказать, какими автомобилями любит похвастаться один из главных претендентов на пост следующего президента США. Здесь есть как классика, так и суперкары.

Среди жемчужин коллекции Трампа – классический Rolls-Royce Silver Cloud 1956 года выпуска, который стал одним из его первых и любимых автомобилей. Дополняет британскую роскошь в гараже миллиардера величественный Rolls-Royce Phantom.

Если Дональд Трамп решает ехать за рулем, то обычно выбирает именно Rolls-Royce. Похоже, это его любимая марка.

Итальянский темперамент представлен Lamborghini Diablo 1997 года, которую Трамп высоко ценил. Интересно, что бизнесмен нашел способ монетизировать свою автомобильную страсть, продавая кастомные версии своих авто с фирменным брендингом TRUMP на аукционах за немалые суммы.

Например, недавно этот Lamborghini Diablo в 1997 году был продан с аукциона. За спорткар удалось выручить 1,1 миллиона долларов, хотя обычный Diablo VT стоит вполовину дешевле.

Неожиданностью для многих может стать наличие в коллекции Трампа экологичного Tesla Roadster, что, вероятно, объясняется его поддержкой американского производства. Американский автопром также представлен несколькими моделями Cadillac, в том числе золотым Cadillac Allante, подаренным самим производителем.

Дональд Трамп в молодости на своем Cadillac

Есть у него также Cadillac Trump Series Golden Edition. Это обычный лимузин, построенный нью-йоркской фирмой Dillinger Coach Works. За основу взяли Cadillac Brougham 1988 года.

Как выглядит салон авто внутри

Немецкая инженерия нашла свое место в гараже Трампа в виде мощного Mercedes-Benz SLR McLaren, который на момент выпуска уступал мощности лишь болидам Формулы-1.

Завершает обзор уникальный мотоцикл от Orange County Chopper – творение ручной работы, украшенное золотом. Хотя трудно представить Трампа, мчащегося на нем по пустынному шоссе, этот байк является ярким примером его любви к экстравагантным и эксклюзивным вещам.

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