Помешанный на золоте? Трамп "прячет" в гараже роскошные авто и не только (фото)
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Он просто помешан на золоте и всем дорогом
Дональд Трамп известен своей страстью к роскоши, ярко отражающейся в его автомобильной коллекции. За годы своей жизни бывший президент США собрал удивительный автопарк, включающий некоторые из самых престижных и дорогих моделей в мире.
"Телеграф" решил рассказать, какими автомобилями любит похвастаться один из главных претендентов на пост следующего президента США. Здесь есть как классика, так и суперкары.
Среди жемчужин коллекции Трампа – классический Rolls-Royce Silver Cloud 1956 года выпуска, который стал одним из его первых и любимых автомобилей. Дополняет британскую роскошь в гараже миллиардера величественный Rolls-Royce Phantom.
Если Дональд Трамп решает ехать за рулем, то обычно выбирает именно Rolls-Royce. Похоже, это его любимая марка.
Итальянский темперамент представлен Lamborghini Diablo 1997 года, которую Трамп высоко ценил. Интересно, что бизнесмен нашел способ монетизировать свою автомобильную страсть, продавая кастомные версии своих авто с фирменным брендингом TRUMP на аукционах за немалые суммы.
Например, недавно этот Lamborghini Diablo в 1997 году был продан с аукциона. За спорткар удалось выручить 1,1 миллиона долларов, хотя обычный Diablo VT стоит вполовину дешевле.
Неожиданностью для многих может стать наличие в коллекции Трампа экологичного Tesla Roadster, что, вероятно, объясняется его поддержкой американского производства. Американский автопром также представлен несколькими моделями Cadillac, в том числе золотым Cadillac Allante, подаренным самим производителем.
Есть у него также Cadillac Trump Series Golden Edition. Это обычный лимузин, построенный нью-йоркской фирмой Dillinger Coach Works. За основу взяли Cadillac Brougham 1988 года.
Немецкая инженерия нашла свое место в гараже Трампа в виде мощного Mercedes-Benz SLR McLaren, который на момент выпуска уступал мощности лишь болидам Формулы-1.
Завершает обзор уникальный мотоцикл от Orange County Chopper – творение ручной работы, украшенное золотом. Хотя трудно представить Трампа, мчащегося на нем по пустынному шоссе, этот байк является ярким примером его любви к экстравагантным и эксклюзивным вещам.
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