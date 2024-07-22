Не завжди були конкурентами: стало відомо про цікавий зв'язок між Трампом та Гарріс (фото)

У мережі сплив доказ

Кандидат в президенти США Дональд Трамп у минулому підтримував фінансовими пожертвуваннями кампанії віцепрезидента США Камали Гарріс, яка теж планує взяти участь у президентських перегонах. Відомо про два таких випадки.

Про це пише американське видання Newsweek. Так, 26 вересня 2011 року Трамп перевів їй п'ять тисяч доларів, а 20 лютого 2013 року – ще тисячу доларів. На той час Харріс балотувалася на посаду генерального прокурора Каліфорнії.

За даними видання, жертвував гроші на виборчу кампанію Гарріс не лише сам Трамп. Так, його донька Іванка Трамп у 2014 році перевела на її підтримку дві тисячі доларів. При цьому представники Гарріс запевнили, що вони не просили Трампа чи його родичів про пожертву.

Видання наголошує, що раніше Трамп часто жертвував гроші на підтримку демократів. Так, 2001 року він виділив тисячу доларів на кампанію тодішнього сенатора Джо Байдена. Наступного року, за даними OpenSecrets, він пожертвував Байдену вже п'ять тисяч доларів.

Варто зазначити, що у мережі також поширюється фотокопія чека від Трампа. Зазначається, що це була пожертва на кампанію з переобрання Гарріс на прокурорську посаду у 2011 році.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, чинний президент США Джо Байден повідомив, що виходить із передвиборчих перегонів. Він додав, що виконуватиме свої зобов’язання до кінця президентського терміну. Він також пообіцяв пізніше виступити зі зверненням до нації, в якому пояснить причини свого рішення.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну, і які має шанси на перемогу.