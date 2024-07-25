"Самый большой позор Америки": Трамп раскритиковал речь Байдена, досталось и Харрис

Жесткие высказывания появились в соцсети

Республиканец Дональд Трамп прокомментировал обращение президента США Джо Байдена. Он написал, что действующего главу государства было очень плохо слышно, а саму речь назвал плохой.

Затем политик добавил, что Байден и вице-президент Камала Харрис являются "самым большим позором для Америки". Об этом Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

"Речь кривого Джо Байдена в Овальном кабинете была едва понятной и очень плохой!", — говорится в первом сообщении Трампа.

Следующее сообщение республиканец написал капсом. Он не только назвал Байдена "кривым", но и обозвал его вместе с Харрис "самым большим позором Америки".

Напомним, Байден обратился к нации 24 июля. Он говорил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов и собственных приоритетах на время, пока он остается в Белом доме. Демократ поддержал кандидатуру Камалы Харрис и назвал вице-президента опытной, сильной и способной.

Сама Харрис уже подтвердила, что примет участие в президентских выборах в США в 2024 году. Для нее это честь и она намерена выиграть, заявила вице-президент в публичной речи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известно о Камале Харрис. Она отметилась несколькими громкими заявлениями об Украине.