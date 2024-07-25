"Найбільший сором Америки": Трамп розкритикував промову Байдена, дісталось і Гарріс

Жорсткі висловлювання з’явились у соцмережі політика

Республіканець Дональд Трамп прокоментував звернення президента США Джо Байдена. Він написав, що чинного голову держави було дуже погано чути, а саму промову назвав поганою.

Потім політик додав, що Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс є "найбільшим соромом для Америки". Про це Дональд Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

"Промова кривого Джо Байдена в Овальному кабінеті була ледь зрозумілою та дуже поганою!", ― йдеться у першому дописі Трампа.

Наступний допис республіканець написав капсом. Він не лише назвав Байдена "кривим", а й назвав його разом з Гарріс "найбільшим соромом Америки".

Нагадаємо, Байден звернувся до нації 24 липня. Він говорив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та власні пріоритети на час, допоки він залишається у Білому домі. Демократ підтримав кандидатуру Камали Гарріс та назвав віцепрезидентку досвідченою, сильною та здібною.

Сама Гарріс вже підтвердила, що буде брати участь у президентських виборах в США у 2024 році. Для неї це честь і вона має намір виграти, заявила віцепрезидентка у публічній промові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про Камалу Гарріс. Вона відзначилась декількома гучними заявами про Україну.