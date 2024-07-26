"Немцы называли фюрером": бывший президент Германии сравнил Трампа с Гитлером

Этот парень из самой верхушки финансового мира выдает себя спасателем бедных и бесправных, считает он

Экспрезидент Германии сравнил кандидата в президенты США Дональда Трампа с Гитлером. Он говорит, что Трамп обладает особой способностью апеллировать к определенному сегменту электората своим образом жизни.

Йоахим Гаук родился в 1940 году и прожил более 5 лет при национал-социализме. Об этом он заявил в своем недавнем интервью телеканалу ZDF, вспоминая те времена, говоря о США.

"Есть элемент коммуникативного присутствия, который является эффективным. Это вовсе не зависит от того, к чему годен человек и каким он. Вы должны вспомнить историю Германии. У нас есть парень, которого немцы называли фюрером. Он имел дар присутствия в СМИ, что имел невероятный растленный эффект, так что целая страна не просто последовала за ним, но и была избалована одним лишь талантом или даром, который нужен определенной части населения, всегда быть рядом и сигнализировать: я смогу", — сказал Гаук.

Он отметил, что Трамп обладает особой способностью апеллировать к определенному сегменту электората своим образом жизни.

"Я нахожу почти непонятным, что этот парень из самой верхушки финансового мира выдает себя спасителем бедных и бесправных! То, что христиане-протестанты в США не обижены образом жизни такого человека, а счастливы, когда его выбирают, абсолютно загадочно", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что экспрезидент Дональд Трамп все еще остается лидером в президентской гонке в США, однако над ним впервые зависла серьезная угроза поражения на выборах. Он опережает вице-президента Камала Гарриса только на два процентных пункта.