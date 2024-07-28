А чи стріляли в Трампа? У мережі з’явилась нова конспірологічна теорія (фото)

Є запитання і до Ілона Маска

Відомий фотограф Піт Соуза зробив світлину республіканця Дональда Трампа, який нещодавно заявив християнам, що їм більше не доведеться голосувати на виборах. На них видно, що вухо, яке пронизала куля під час замаху, повністю зажило.

Після публікації цих фото акаунт фотографа у соцмережі Х був заблокований. В інтернеті навіть поширилась нова конспірологічна теорія, нібито у Трампа не влучили під час стрілянини.

Користувач @airvolkus зазначив, що навіть хвіст у ящірки відростає повільніше, ніж загоїлась рана у республіканця. Для порівняння він опублікував дві фотографії Трампа, зроблені у 2024 році.

"Навіть хвіст у ящірки відростає повільніше, ніж вухо у Трампа, в яке "потрапила куля" з кінетичною енергією у 2 кілоджоулі", ― написав користувач.

Блогер @pravdapi написав про блокування сторінки фотографа Піта Соузи, який і зробив фото Трампа. Він пов’язує ці дві події.

"Борець за свободу слова Ілончик Московський вимкнув акаунт фотографа @PeteSouza, який опублікував фотографію вуха Трампа. Вухо зажило як на кішці, що трохи наводить на думки, а що власне це було", ― написав користувач.

На це звертає увагу й користувачка @NatkaTedesko. Вона зазначила, що заблокований фотограф зробив понад два мільйони світлин колишніх президентів США. Проте за публікацію фото вуха Трампа його забанили.

"Піт Соуза був офіційним фотографом Білого дому протягом президентського терміну Барака Обами. Він зробив понад 2 млн фото Обами, а також знімки Рейгана та Буша. Вчора Маск призупинив його обліковий запис за публікацію фото вуха Трампа. Свобода слова?", ― написала користувачка.

На фото, які були зроблені 26 та 27 липня, дійсно не видно жодних слідів поранення. Нагадаємо, що замах на Трампа був зроблений увечері 13 липня, тобто два тижні тому.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

У республіканця стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Він зробив декілька пострілів у сторону політика. За кілька секунд до цього Трамп відхилив голову, що і врятувало його від важких поранень. Постраждало лише його праве вухо.

Правоохоронні органи ліквідували нападника. Від стрілянини загинув один з глядачів. Ще один чоловік отримав легкі поранення.

Раніше "Телеграф" писав, що за пост президента США Трамп буде боротись з Камалою Гарріс. Вочевидь, республіканцю буде нелегко. Гарріс використовує його ж методи проти нього та команди, і робить це досить успішно.