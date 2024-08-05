Пока Иран просил США "не лезть", в Тегеран прилетел Шойгу с подарками (видео)

Режимы продолжают сближаться

После того, как официальный Тегеран обратился в США с призывом прекратить помощь Израилю, в Иран прилетел бывший министр обороны и действующий секретарь СНБО России Сергей Шойгу. Он встретился с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Багери и намерен встретиться с президентом Масудом Пезешкианом.

Официально целью визита Шойгу называют укрепление двусторонних отношений в области экономики и безопасности, пишет Bild. Встреча проходит на фоне масштабной эскалации на Ближнем Востоке.

Визит Шойгу в Иран

Иранское агентство Tasnim сообщило, что официальная встреча между Шойгу и Багери прошла. В сети появилось видео, где чиновники жмут друг другу руку.

"Иран и Россия являются стратегическими партнерами, отношения которых расширяются. Обмен позициями и сотрудничество между двумя странами в продвижении многополярного мира идет на пользу миру. Сионистский режим получит ответ за свою наглость и преступление", ― заявил Багери.

Шойгу тоже высказался после встречи. По его словам, РФ придает большое значение партнерству с Ираном.

"Россия придает большое значение двустороннему, региональному и международному сотрудничеству с Ираном", ― сказал Шойгу после встречи с президентом Ирана.

Интересно, что визит бывшего министра обороны России совпал с передачей РФ ОТРК "Искандер" и РЭБ "Мурманск-БН" Тегерану. Иран планирует отомстить Израилю, поэтому готовится. Об этом сообщает израильская служба новостей 14 канала. Журналистам удалось узнать, что несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили ряд рейсов из России в Иран.

Отметим, что новым президентом Ирана является Масуд Пезешкиан. Он принял присягу как глава государства 30 июля 2024 года. Его предшественник, Ибрагим Раиси, погиб в авиакатастрофе.

Напомним, в Иране ликвидировали главаря ХАМАС Исмаила Ханию. Это возмутило официальный Тегеран, который пообещал отомстить. Западные разведки считают, что скоро Иран атакует Израиль. Причем есть несколько дат нападения.

Ранее "Телеграф" писал, что Иран может привлечь "прокси" к нападению на Израиль. Военный эксперт даже назвал ракеты, которые, скорее всего, применят.