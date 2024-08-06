Поддержка или безразличие? Как относится к Украине потенциальный вице-президент США Тим Уолз

Вывод можно сделать из его публичных заявлений

Кандидатка в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис определилась с кандидатурой вице-президента — им стал губернатор Миннесоты Тим Уолз. Он поддерживает Украину в борьбе против российского захватчика.

Как стало известно "Телеграфу", он публично сообщил о поддержке Киева за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Детали читайте в материале "Тим Уолз: что известно о "напарнике" Харрис в борьбе против Трампа".

Тим Уолз поддерживает Украину

"Миннесота будет продолжать поддерживать Украину, которая защищает свободу и демократию", — написал Уолз 22 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного российского вторжения.

Когда губернатор Миннесоты это написал, он находился в Украине. Он посещал посольство США. Целью официального визита было налаживание партнерства между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области.

Тим Уолз поддерживал публично Украину и после вторжения. 6 марта 2022 года он провозгласил День солидарности с Украиной в Миннесоте.

В июне того же года Уолз показал поддержку не на словах, а на деле. Он подписал законопроект, прекращающий действие инвестиций и контрактов, связанных с Россией.

В апреле 2023 года губернатор Миннесоты в очередной раз выразил солидарность с Украиной. На этот раз это было во время онлайн-встречи с Владимиром Зеленским.

"Миннесота поддерживает Украину. Для меня было честью услышать Президента Зеленского из первых уст и предложить ему нашу непоколебимую поддержку. Миннесота является домом для многих украинских семей, и мы будем продолжать принимать и поддерживать украинских беженцев в нашем штате", — сказал Уолз.

Отметим, что также известен кандидат в вице-президенты от республиканца Дональда Трампа. Им стал Джей Ди Вэнс. В противоположность Уолзу, он не поддерживает Украину и известен своими скандальными заявлениями.

Джей Ди Вэнс выступает против оказания помощи Киеву. Он сравнивал Украину с Афганистаном и призвал не передавать оружие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Джей Ди Вэнс попал в пикантный скандал. Демократы удачно воспользовались ситуацией, чтобы опозорить республиканца.