Политик известен нестандартными выходками

Американский политик Роберт Кеннеди-младший, который недавно снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Дональда Трампа, угодил в новый скандал. На этот раз причиной стало интервью его дочери, в котором та рассказала, как отец отрезал голову киту бензопилой.

Об этом пишет BBC. Интервью Кэтлин Кеннеди вышло еще в 2012 году в журнале Town & Country, но экоактивисты обратили внимание на него лишь сейчас.

По ее словам, отец любит изучать скелеты животных, а когда в 1994 году узнал, что на побережье городка Хайанис-Порт выбросило мертвого кита, он немедленно отправился к месту происшествия.

Там он отпилил киту бензопилой голову, привязал ее к крыше своего фургона и поехал домой. По словам Кэтлин Кеннеди, каждый раз когда машина набирала скорость на трассе, в окно заливалась жидкость из головы кита.

"У нас всех на головах были пластиковые пакеты с вырезанными дырками для рта. Другие люди на трассе показывали нам средние пальцы, но для нас все это было вполне нормальным — такое происходило постоянно", — сказала она.

На историю обратила внимание группа защитников природы Center for Biological Diversity Action Fund, которая отправила письмо в американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) с просьбой проверить действия политика на возможное нарушение закона. В NOAA эту историю пока не комментировали.

Стоит отметить, что Кеннеди-младший известен своей поддержкой теорий заговоров и критикой вакцинации. Кроме того, он заявлял, что у него частичная потеря памяти из-за мозгового паразита и был фигурантом скандала с домогательствами к семейной няне.

После снятия своей кандидатуры с предвыборной гонки, политика приютил в свою "переходную" команду кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Примечательно то, что сын политика Коннор после начала вторжения России в Украину записался в Иностранный легион ВСУ и участвовал в Харьковской операции. В рядах ВСУ он был где-то до октября 2022 года.