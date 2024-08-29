Відрізав голову киту бензопилою: екоактивісти взялися за соратника Трампа

Політик відомий нестандартними витівками

Американський політик Роберт Кеннеді-молодший, який нещодавно зняв свою кандидатуру з президентських виборів на користь Дональда Трампа, потрапив у новий скандал. На цей раз причиною стало інтерв’ю його доньки, в якому та розповіла, як батько відрізав голову киту бензопилою.

Про це пише ВВС. Інтерв’ю Кетлін Кеннеді вийшло ще 2012 року у журналі Town & Country, але екоактивісти звернули увагу на нього лише зараз.

За її словами, батько любить вивчати скелети тварин, а коли 1994 року дізнався, що на узбережжі містечка Хайаніс-Порт викинуло мертвого кита, він негайно подався до місця події.

Там він відпиляв киту бензопилою голову, прив’язав її до даху свого фургона та поїхав додому. За словами Кетлін Кеннеді, щоразу коли машина набирала швидкість на трасі, у вікно заливалася рідина з голови кита.

"У нас усіх на головах були пластикові пакети з вирізаними дірками для рота. Інші люди на трасі показували нам середні пальці, але для нас все це було цілком нормальним — таке відбувалося постійно", — сказала вона.

На історію звернула увагу група природоохоронців Center for Biological Diversity Action Fund, яка відправила листа до американського Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) з проханням перевірити дії політика на можливе порушення закону. У NOAA цю історію поки що не коментували.

Варто зазначити, що Кеннеді-молодший відомий своєю підтримкою теорій змов та критикою вакцинації. Крім того, він заявляв, що у нього часткова втрата пам’яті через мозковий паразит і був фігурантом скандалу з домаганнями до сімейної няні.

Після зняття своєї кандидатури з передвиборчих перегонів політика притулив у свою "перехідну" команду кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Примітно, що син політика Коннор після початку вторгнення Росії в Україну записався до Іноземного легіону ЗСУ і брав участь у Харківській операції. У лавах ЗСУ він був десь до жовтня 2022 року.