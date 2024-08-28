Команда Трампа устроила драку на кладбище: как это объяснили в его штабе

Съемки политических материалов в отдельных зонах кладбища запрещено

Кандидат в президенты США Дональд Трамп угодил в новый скандал во время посещения Арлингтонского национального кладбища для военнослужащих. Там члены его штаба вступили в словесную перепалку с персоналом, что закончилось дракой.

Об этом информирует NPR. Отмечается, что Трамп принимал участие в церемонии возложения венков, когда один из работников попытался помешать его команде делать фотографии в секции 60.

В этом месте похоронены военнослужащие, погибшие во время недавних боевых действий, а потому там на федеральном уровне запрещено делать фото и видеоматериалы, которые будут использованы в политических целях.

Издание отмечает, что в ответ на это члены команды Трампа оттолкнули работника и обозвали его грубыми словами.

Теперь же в штабе кандидата от республиканцев пытаются оправдать поступок коллег и заявляют, что готовы опубликовать кадры с места конфликта, если против них будут и далее "распространять клевету".

"Для подлого человека физически помешать команде президента Трампа сопровождать его на это торжественное мероприятие — это позор, и он не заслуживает того, чтобы представлять священные земли Арлингтонского национального кладбища", — сказал менеджер кампании Трампа Крис ЛаСивита в комментарии CNN

Сотрудники кладбища сообщили, что инцидент действительно произошел, а также добавили, что предупреждали о запрете на ведение съемок.

"Федеральный закон запрещает политическую кампанию или деятельность, связанную с выборами, на армейских национальных военных кладбищах, включая фотографов, создателей контента или любых других лиц, посещающих их в целях прямой поддержки кампании партийного политического кандидата", — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, дебаты Трампа и его оппонентки на выборах Камалы Харрис едва не сорвались из-за вопроса о том, стоит ли оставлять микрофон включенным, когда говорит другой кандидат.