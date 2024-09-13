Трамп відмовився від подальших дебатів з Гарріс

Віцепрезидентка каже протилежне

Після дебатів у США кандидат у президенти США Дональд Трамп ошелешив новою заявою. Він сказав, що більше не буде проводити дебати з Камалою Гарріс, оскільки вважає, що "виграв попередні", хоча думки експертів розділились.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє CNN. Він підкреслив, що йому не треба проводити нові дебати, оскільки він виграв і не потребує реваншу, як боксер.

"Коли боксер програє бій, перші слова, які можна почути з його вуст: "Я хочу реваншу", — написав Трамп.

Крім того, він заявив, що його опонентка Камала Гарріс нібито відмовляється від проведення дебатів на каналі Fox News.

"Вона відмовляється з’являтися на дебатах на (телеканалі – ред.) Fox та не хоче виступати на NBC і CBS. Камала повинна зосередитися на тому, що вона мала робити впродовж останніх майже чотирьох років. Третіх дебатів не буде!" — наголосив Трамп.

Своєю чергою Камала Гарріс на мітингу у Північній Кароліні заявила протилежне. Вона готова провести ще одні дебати з Трампом.

"Я вважаю, що ми зобов’язані перед виборцям провести ще одну дискусію", — наголосила віцепрезидентка.

Дебати у США — що відомо

Гарріс та Трамп вийшли на дебати 10 вересня, за вісім тижнів до виборів президента США. Кандидати готувались до протистояння, яке є єдиними запланованими президентськими дебатами. Вони пройшли на телеканалі ABC News у Національному конституційному центрі у Філадельфії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Камала Гарріс під час дебатів сказала Дональду Трампу, що Путін "з’їв би його на обід".