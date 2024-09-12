Панацеей не станет: что изменит для Украины разрешение бить по России западным оружием

Неизвестно, сколько Storm Shadow остается у Украины

Если Украина получит разрешение на применение дальнобойного западного оружия, то под ударом могут оказаться важные объекты. Например, в зоне поражения окажется авиабаза в Липецке, где тренируются российские пилоты.

Об этом говорится в материале The Telegraph. Эксперты отмечают, что это повлияет на ход войны, но панацеей не станет.

Институт изучения войны отметил, что в зоне поражение оказываются 225 возможных целей, которые могут быть поражены немедленно. Среди них военные базы, логистические центры и предприятия, работающие на военную отрасль.

"Мы не должны переоценивать то, что это даст. Я боюсь, что некоторые из этих разговоров о переломном моменте и подобных комментариях просто преувеличивают возможности Storm Shadow", – подчеркнул директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил Мэтью Савилл

Также существуют проблемы с подсчетом того, сколько Storm Shadow потенциально может оказаться в руках у Украины, поскольку в Британии их больше не производят. Во Франции производство Scalp идет, но в ограниченном количестве.

Однако не исключено, что это решение разблокирует поставки других типов вооружения, например немецких Taurus или американских JASSM.

Издание отмечает, что ВСУ уже продемонстрировали способность наносить удары по отдаленных российских объектах с использованием своих собственных БПЛА, но у них нет способности пробивать бетонные укрытия. Однако разблокирование ударов с помощью Storm Shadow позволит разрушать даже укрепленные объекты.

Савилл отмечает, что полностью реализовать преимущество в дальнобойных ракетах удастся только если комбинировать их с наступательными наземными операциями. То есть, в настоящее время трансграничные удары имеют смысл лишь в Курской области. Кроме того, нерешительность союзников стоила элемента внезапности, поэтому россияне уже скорее всего могут отреагировать на применение крылатых ракет Украиной.

Как сообщалось ранее, пересмотр решения о применении дальнобойного оружия происходит на фоне информации о получении Россией иранских баллистических ракет. США уже ввели новые санкции против Тегерана, однако там говорили, что готовы и к более жестким действиям.